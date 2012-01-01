Психолог Девятка: достигаторам грозят депрессия и потеря отношений с близкими

У них есть то, о чем мечтают многие, – успех в работе, уважение коллег, финансовый достаток и амбициозные планы на будущее. Таких людей называют достигаторами, многие ими восхищаются и пытаются подражать. Но у этой философии есть и обратная, не столь радужная сторона – риск выгорания и потеря отношений с родными. Как этого избежать, расскажет психолог, гештальт-терапевт МГИ Анна Девятка.



"Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее", – эту цитату из "Алисы в стране чудес" понимают многие карьеристы. Обгонять, конкурировать, побеждать вопреки обстоятельствам – вот основные принципы достигаторов. Они игнорируют чувство усталости, не заботятся о своем здоровье. Все силы перенаправляют на одну, самую главную профессиональную цель, а остальная жизнь ставится на паузу.

При этом достигаторы теряют уважение к тем, кто живет в другом темпе. Марина в свои 44 уже несколько раз прогорела в бизнесе, но снова открыла новый – сеть кофеен на районе. О своем муже она говорит исключительно с презрением: "Зарабатывает в три раза меньше меня, зачем такой вообще нужен?!" Однако даже по московским меркам мужчина приносит в семью немаленькие деньги. А еще хорошо относится к жене и детям, может самостоятельно что-то починить в доме. Но для Марины муж – все равно пустое место, ведь его достижения ниже и он не разделяет ее идеи работать каждую минуту.

Как люди вообще становятся достигаторами? На то могут быть вполне конкретные причины.



Страх бедности, возникший в детстве. Каждая копейка в семье была на счету, потому что один родитель потерял работу и погрузился в депрессию, а второй тянул все на себе, но денег все равно не хватало.

Желание попасть в среду, где нет границ для карьерного роста. К примеру, многие, переехавшие в Москву, работают намного активнее ее коренных жителей. Ведь важно удержаться в мегаполисе и двигаться вперед.

Трудоголизм как вид эмоциональной зависимости. Человек расцветает при мысли о работе и совершенно не знает, чем заняться в свободное время. Отдых вызывает омерзение и опасение, что день потрачен впустую.

Посыл от родителей: "Ты сам не важен, для нас ценны только твои достижения. Мы будем любить тебя за оценки, медали – за все, чем мы можем похвастаться друзьям и чувствовать от этого свое превосходство".

Комплекс неполноценности, компенсированный достижениями. Внутри пустота и разъедающее одиночество, соседствующее со страхом разоблачения: "Перестану я работать и стану никому не нужен".

Первое время достигатор чувствует эйфорию: у него все получается, окружающие восторгаются, поставленные цели выполнены, и за ними следуют новые. Проблемы начинаются, когда возникает переутомление нервной системы и организма в целом. К человеку подкрадываются эмоциональное выгорание и депрессия, он отдаляется от близких, которые теряют надежду на теплые отношения. Возникает диссонанс – внешне все хорошо, а внутри кризис и мучащая дилемма: правильно ли я живу?

Перевести проблему в конструктивное русло поможет колесо баланса – методика, направленная на разделение профессионального и личного. С ее помощью можно визуально отобразить, как обстоят дела в каждой из значимых сфер жизни. Всего их восемь:



дом и семья;

карьера;

финансы;

отдых;

образование и саморазвитие;

здоровье;

общение с друзьями;

увлечения и хобби.

Колесо делится на восемь секторов, по количеству сфер жизни. Насколько развита та или иная из них, нужно оценить по шкале от 1 до 10, где 1 – минимальный уровень, а 10 – максимальный, идеальный для вас. Для наглядности можно закрасить ячейки разными цветами.

У достигаторов на грани выгорания будет явный перевес в сторону карьеры и саморазвития. А вот у людей с амбициями, но которые не забывают заботиться о здоровье, встречаться с друзьями и иногда бездельничать, общий энергетический потенциал будет выше. Они могут упорно работать, но при этом не зацикливаться на движении к целям, им доступны чувства и человеческая поддержка.

Вот 55-летняя Елена пишет: "Я достигатор и чувствую себя прекрасно". Такое тоже возможно, главное – смотреть на свою жизнь комплексно. А когда одна из важных сфер проседает, следует уделить время ее корректировке.



Постарайтесь разобраться в себе.



Какие чувства вы распознаете, когда смотрите на свое колесо баланса? Тревожит ли вас что-то, радует ли?

Выделите то, что хотелось бы улучшить.

Посмотрите, как влияет этот показатель на другие сферы. Например, здоровье серьезно сказывается на желании развиваться. Или сильно развитая сфера общения с друзьями не оставляет времени на карьеру.

Определите первые шаги в сторону изменений и спланируйте их в течение месяца.

Воплощайте их и смотрите, как меняется общая картина. Не забывайте вносить изменения в ваш рисунок.

Быть достигатором – значит иметь определенную философию. Чтобы с ней жилось хорошо, стоит следить за балансом и создать свою зону комфорта. Тогда будут и результаты в карьере, и прекрасные отношения с семьей, друзьями и самим собой.

