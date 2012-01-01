Психолог Девятка назвала простые способы побороть комплекс вины

"Я во всем виноват, нужно было стараться лучше", – в этих словах мы видим, как грусть обволакивает человека. Это пример комплекса вины, который доставляет массу неприятностей. Как с этим жить, поможет разобраться психолог, ведущая терапевтических групп МГИ Анна Девятка.

Что такое комплексы?

Начать стоит с того, что комплексы – это серьезно. За этим словом скрывается:



Система связанных между собой идей, мотивов и установок. Например: "Я должен улучшать жизнь тех, кого люблю. И если не могу дать человеку, что он хочет, то я виноват".

Единый эмоциональный тон, замерший в одном состоянии. Например, постоянном чувстве вины, унижения и грусти.

Изменение поведения. К примеру, чувствуя вину, человек будет стараться заслужить прощение, сблизиться и помириться.

Общение сводится к отыгрышу модели поведения. Это значит, человек с комплексом вины будет ее испытывать, даже если прав в той или иной ситуации.

Покажу пример, как это бывает в жизни. Наташе 34, у нее нет собственного жилья, и после расставания с мужчиной она была вынуждена переехать к родителям. С ними ей всегда было непросто. Наташа вспоминает, как пряталась под столом от матери, которая била ее полотенцем и при этом кричала: "Я ради тебя универ бросила. Как ты посмела принести из школы четверку!" Отец также использовал маленькую дочь, чтобы выпустить пар. Кричал: "Ты никто и в жизни ничего не добьешься".

В результате девушка сидела тише воды, ниже травы. Старалась работать на опережение и предугадывать претензии. Позже она поняла несправедливость такого отношения к себе, но комплекс вины к тому моменту уже сформировался.

На днях она мыла посуду и залила столешницу. На поверхности появились пузыри: такое бывает, когда материал дешевый, а вода до этого попадала туда уже не раз. Но когда пришел отец, то начал орать на ультразвуковом диапазоне – Наташа даже не все слова смогла разобрать. То, что было понятно, она "безрукая, глупая и никчемная" и "правильно, что бывший парень ее выгнал".



Молодая женщина испытала колоссальный стресс. Но если раньше она бы промолчала или разревелась, то сейчас попросила не относиться к ней так жестоко и перестать повышать на нее голос. Затем медленно развернулась и отошла. Однако теперь ее беспокоит, что отец с ней не разговаривает: видимо, обиделся. А сама мучается, что не смогла стерпеть и не промолчала.





Прокручиваю в голове, что наговорила, и мне кажется, я некрасиво поступила. Ведь он мой отец, я должна уважать его. Поэтому стоило промолчать. Больно, когда он кричит, и мне очень сложно защищаться. Но и молчать тоже сложно. Наверное, все же я виновата.

Наташа испытывает сложности с тем, как выдержать конфликтную ситуацию. Ей проще взять вину на себя, чем стоять на том, что к ней нужно относиться с уважением так же, как она хочет обращаться со своими родителями. При этом девушка боится, что ее отвергнут. Другой человек начинает казаться ей большим и значимым, а она внутренне уменьшается в своих психологических размерах. Обесценивает себя, становится беспомощной и охваченной переживанием собственной вины. Также ей не хватает опыта извинений перед ней. Наталья признавала лишь свою зону ответственности, поэтому автоматически считала только себя причиной произошедшего.

Вина возникает, когда человек что-то делает не так. Но для каждого проступка есть соответствующая ему реакция. Например, это может быть легкое похлопывание по плечу и пожелание попробовать еще раз. И тогда это уже не наказание, а поддержка.

А может быть, злобное преследование – неважно по какой причине. Тогда в ответ на малейшее несоответствие чьим-то требованиям человек получает насилие в свой адрес. Наташа не понимает, что за разлитую на столешницу воду она столкнулась с неадекватным уровнем агрессии со стороны отца. Потому что дело не в действиях девушки, а в том, что назрел ремонт на кухне.

Как жить с комплексом вины?

Во-первых, Наташе и всем, кто попадает в такие ситуации, стоит быть добрее по отношению к себе. И понять, что не вы один столкнулись с подобным. Как развить доброту к себе, можно прочитать здесь.

Во-вторых, обратите внимание, каков вклад второго человека в возникающее чувство вины. Это способ легко манипулировать людьми, заставлять их делать то, что они не хотят. Например, Наташа говорит, что отец винит ее во всем: у него сгорела яичница, потому что она "не проследила"; на работе проблемы, так как "не научила его пользоваться компьютером"; а проблемы со здоровьем возникли "из-за лени дочери поводить его по врачам". Отец хронически не берет ответственность за свою жизнь, перекладывая все на хрупкие девичьи плечи.

Как только вы научитесь замечать, где заканчивается ваша зона влияния на жизнь другого человека, станет легче. Перед вами взрослый человек, так что не надо в нем видеть вечного младенца.

Постарайтесь снизить свою зависимость от тех, перед кем испытываете вину. Наташа живет у родителей, и это фоном подпитывает ее чувство собственной никчемности: "Не заработала на квартиру, не оправдала ожидания..." Происходит подобное не потому, что это действительно так, а из-за внушения от мамы и папы.

Родители постоянно загоняют в угол упреками, преследуя вторичную выгоду: из-за чувства вины Наташа будет делать то, что они хотят.



При этом существует масса примеров, когда родители поддерживают своих детей, в том числе жильем, и не упрекают за это. А токсичная помощь мешает становиться на ноги. Поэтому стоит снять пусть даже самую бюджетную комнату, но жить подальше от эмоционального насилия. Это лучше, чем разрушаться как личность, находясь под постоянным прессингом.

Вина часто сплетается с ответственностью, и лучше перенаправить ее на заботу о себе. Другим всегда будет чего-то не хватать, потому что им невыгодно отпускать вас из этой кабалы. Можно даже нарисовать табличку, в которой первый столбец будет посвящен личности человека, перед которым вы виноваты. Второй – в чем конкретно, третий – какая выгода тому, кто поддерживает вас в самобичевании. А последний, самый важный столбец – что еще можно сделать, чтобы прекратить корить себя, но при этом остаться в контакте с человеком. И возможно ли это в принципе.

Некоторые отношения строятся исключительно на таком ролевом взаимодействии. Здесь только два варианта – или выйти из них, или находиться в роли виноватого. Однако существуют и такие отношения, в которых комплекс вины отыгрывается автоматически. Хотя окружающие ничего подобного не желают. Здесь возникает повод замедлиться и подумать: а так ли вы хотите действовать на автопилоте? И как общаться с человеком, исходя из взаимного интереса и симпатии? А значит, сотрудничества и возможности соприкасаться с собой, не боясь агрессии и манипуляций.

