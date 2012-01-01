Психолог Девятка дала советы, как реагировать на критику в свой адрес

Без критики в жизни не обойтись: каждый однажды совершает поступок, который может понравиться не всем. Но как правильно принимать замечания в свой адрес, чтобы они не нанесли непоправимый вред? Об этом расскажет психолог, гештальт-терапевт Анна Девятка.

Чувства правят балом

Даже самые тактичные замечания вызывают колебания самооценки – что уж говорить о токсичном напоре оппонента. А ведь критика создана, чтобы дать обратную связь с целью изменить поведение человека в лучшую сторону. Сделавшему замечание тоже непросто решиться на негатив, от чего он сам тревожится и говорит резче, чем хотел бы.

Критикующий и критикуемый – две эмоционально заряженные фигуры. Одна из них недовольна, вторая попадает в гамму всевозможных переживаний.



Стыд: "Ты сделал что-то не так, это заметили и теперь ругают".

Уязвимая позиция униженности, состояние жертвы, на которую стремительно нападает обидчик.

Страх: "Будет ли наказание? Разрушатся ли отношения после скандала?"

Злость: "Да как ты посмел(а)! Я столько лет в профессии, и знаю, как надо".

Переживания становятся топливом для нагнетания конфликта. И вместо того, чтобы услышать друг друга и договориться, люди начинают прояснять, кто прав, а кто виноват. Но ведь успех диалога зависит от всех его участников. Ранее мы уже говорили о том, как критикующему подготовиться к разговору. Теперь посмотрим на эту ситуацию с точки зрения того, кто принимает упреки в свой адрес.

Спусковые крючки

Психологи настаивают на пользе эмоций, но если идет попадание в триггер, от переизбытка чувств человек теряет контроль над происходящим. Поэтому первая задача – понять, что именно провоцирует такую реакцию и сконтейнировать собственные переживания.

Выделяют три триггера.



Триггер истины. Сама возможность критики ставится под сомнение. Человеку кажется, что он настолько хорошо все делает, что претензий к нему быть не может. Однако в любой деятельности есть такая область знаний, о которой человек может даже не догадываться. Например, дети, которых баловали дома, с удивлением узнают, что в школе есть правила. Да и внимание делится между всеми одноклассниками, а не направлено только на них. Ключевая реакция критикуемого в такой ситуации – это интерес: "Ого, какая любопытная деталь. Расскажите подробнее, а как вы пришли к таким выводам? Почему нужно сделать именно так, а не иначе?" Постарайтесь поиграть в сыщика и найти рациональное зерно в ответах собеседника – может пригодиться.

Сама возможность критики ставится под сомнение. Человеку кажется, что он настолько хорошо все делает, что претензий к нему быть не может. Однако в любой деятельности есть такая область знаний, о которой человек может даже не догадываться. Например, дети, которых баловали дома, с удивлением узнают, что в школе есть правила. Да и внимание делится между всеми одноклассниками, а не направлено только на них. Триггеры отношений. Несогласие с мнением собеседника из-за недоверия к уровню его экспертизы: "Кто бы говорил! Да сколько ему (ей) лет, что уже свое мнение появилось!"



Здесь лучше попробовать опереться на свой опыт. Было ли так, что вы высказывали свое мнение, а его не слышали и отмахивались? Хотелось бы, чтобы к вам проявили уважение и дали возможность высказаться? Ключ к управлению гневом лежит в понимании того, что, раз собеседник что-то говорит, для него это важно. А значит, стоит попробовать его выслушать, а только потом принимать решение.

Несогласие с мнением собеседника из-за недоверия к уровню его экспертизы: "Кто бы говорил! Да сколько ему (ей) лет, что уже свое мнение появилось!" Здесь лучше попробовать опереться на свой опыт. Было ли так, что вы высказывали свое мнение, а его не слышали и отмахивались? Хотелось бы, чтобы к вам проявили уважение и дали возможность высказаться? Ключ к управлению гневом лежит в понимании того, что, раз собеседник что-то говорит, для него это важно. А значит, стоит попробовать его выслушать, а только потом принимать решение.

Триггеры идентичности: угроза представлений о себе. Это самый сложный случай, прорастающий корнями в детство. "Раз тебя критикуют – такой ли ты хороший, как о себе думаешь?" – подобные мысли подсознательно рушат самооценку. При этом точка зрения одного недовольного может быть скомпенсирована опорой на отклики других людей. Во всех ситуациях, кроме одной: если ребенка с детства критикуют родители. Это похоже на нескончаемую пытку, когда капельки холодной воды раз за разом падают на макушку привязанного к стулу. Более того, от критики родителей разрушается самооценка и во взрослом возрасте – если, конечно, человек от них не дистанцировался. В такой ситуации лучше всего делиться переживаниями с близкими и просить поддержки. Если человек – интроверт, можно взять бумагу и написать свои сильные качества и те вещи, которыми он доволен и может гордиться. Тогда критика не будет восприниматься как угроза и можно попробовать понять, что от вас хотят.

Работа со своими триггерами поможет оставаться в балансе и контролировать свои эмоции и переживания.

Алгоритм диалога

Существует определенный порядок действий, который помогает собеседникам понять друг друга в момент накала эмоций.

Нужно продумать цели диалога . Например, выслушать, договориться, принять к сведению, попробовать понять, что от вас хотят, и так далее. Цели зависят от того, кто вас критикует, в каких вы с ним отношениях.

. Например, выслушать, договориться, принять к сведению, попробовать понять, что от вас хотят, и так далее. Цели зависят от того, кто вас критикует, в каких вы с ним отношениях. Важно слушать собеседника , видеть проблему его глазами. Это непросто, требует усилий, но все же возможно сделать.

, видеть проблему его глазами. Это непросто, требует усилий, но все же возможно сделать. Стоит прислушаться к своей интуиции , осознать, какие триггеры мешают. Как только собеседник выговорится, накал его страстей снизится: так работает психика. Задача критикуемого – совладать с ответной реакцией.

, осознать, какие триггеры мешают. Как только собеседник выговорится, накал его страстей снизится: так работает психика. Задача критикуемого – совладать с ответной реакцией. Следует спокойно объяснить свою точку зрения , не вступая в конфронтацию. Если не готовы обсуждать проблему в настоящее время или чувствуете, что охвачены эмоциями, вы имеете право взять паузу и вернуться к этому позже.

, не вступая в конфронтацию. Если не готовы обсуждать проблему в настоящее время или чувствуете, что охвачены эмоциями, вы имеете право взять паузу и вернуться к этому позже. Важно сказать, с чем согласны и с чем нет. Это можно сделать в общих чертах, опираясь на эмоции. Ответ будет звучать примерно так: "Спасибо, что поделился своим мнением, пока эта информация для меня новая, я чувствую удивление и растерянность. Мне нужно время обдумать услышанное. Давай вернемся к разговору через пару дней".

Это можно сделать в общих чертах, опираясь на эмоции. Ответ будет звучать примерно так: "Спасибо, что поделился своим мнением, пока эта информация для меня новая, я чувствую удивление и растерянность. Мне нужно время обдумать услышанное. Давай вернемся к разговору через пару дней". Действуйте! Если готовы что-то изменить, начинайте сейчас. Это один из самых важных пунктов, так как он даст понять собеседнику, что вы внимательны к его переживаниям. В ответ человек начнет меняться. А вот если критика выслушана, а изменений нет, у собеседника возникает обида.

Если готовы что-то изменить, начинайте сейчас. Это один из самых важных пунктов, так как он даст понять собеседнику, что вы внимательны к его переживаниям. В ответ человек начнет меняться. А вот если критика выслушана, а изменений нет, у собеседника возникает обида. Стоит экспериментировать: риск невелик, а вот польза существенна. При этом собирайте обратную связь: не только слова, но и реакции собеседника на то, как меняется его поведение в зависимости от ваших действий.

риск невелик, а вот польза существенна. При этом собирайте обратную связь: не только слова, но и реакции собеседника на то, как меняется его поведение в зависимости от ваших действий. Нельзя сдаваться раньше времени. Иногда кажется, что замечания разрушает отношения. Но если не отвергнуть оппонента раньше времени, а побыть с ним вместе в его переживаниях и претензиях, это может привести к качественному скачку в отношениях или работе, которая подверглась критике.

Как видите, критику можно развернуть в свою пользу. Но все-таки есть моменты, когда ее необходимо отвергать и говорить: "Со мной так нельзя". Если вам угрожают или требуют невозможного (например, заработать в 10 раз больше в следующем месяце), выставляйте границы и призывайте к конструктивному диалогу. Когда это невозможно или человек переходит на личности (скажем, негативно оценивает вашу внешность и стиль), отказывайтесь участвовать в диалоге – его все равно нет. Потому что это уже не про критику, а про хамство.