Психолог Девятка назвала способ помириться с родителями после многолетней ссоры

Ссора детей с родителями может длиться годами, и встречаются такие семьи гораздо чаще, чем может показаться. Есть ли шанс восстановить отношения, расскажет психолог, ведущая терапевтических групп Анна Девятка.

Разрыв отношений

Ссора – резкое ухудшение взаимоотношений с элементом враждебности. Контакт между людьми рвется, и каждый воспринимает друг друга как угрозу самооценке, самоуважению, праву жить как хочется, и так далее.

Но также существует ругань – разговоры на повышенных тонах, крики и упреки. Она больше нацелена на то, чтобы донести свою точку зрения до другого. Если во время ругани нет унижений, ее смысл звучит как "услышь меня". Ссора же несет метафорическое послание "нам друг друга не понять". Причем одно мнение угрожает психологической безопасности другого человека.

Чем крупнее такой конфликт, тем больше пунктов, по которым люди не могут договориться. Либо же разногласия слишком серьезны. Например, мать любит одного сына больше другого, а второго просто использует. Она обманывает его, говоря, что оба ребенка должны скидываться, благодаря таким образом за воспитание. И вот нелюбимый сын случайно узнает, что деньги дает только он, а мать тайком переводит их его брату.

Это обстоятельство запускает семейную ссору. Причем если свою маму мужчина может простить, то вот брата – нет. Ведь он пользовался его деньгами, получая их обманным путем и без малейшего уважения к ближайшему родственнику. Подобные ссоры могут затянуться на годы, а бывает, что они и вовсе остаются неразрешенными. Но иногда мы все же способны взглянуть на былые обиды с новой точки зрения.

Взрослыми глазами

Со временем мы начинаем лучше понимать истинные причины поступков родителей. Что помогает переоценить ситуацию, взглянуть на мотивы тех или иных действий со стороны. Это рассеивает обиды и помогает воссоединиться.

История Инги – прекрасная тому иллюстрация. Долгие годы она винила мать в излишней строгости, ставила под сомнения ее слова, высмеивала поступки. К примеру, женщина контролировала, сделала ли дочь уроки, ругалась, если она по ночам рубилась в компьютерные игры. Отец Инги в свое время занял попустительскую позицию, что для ребенка выглядело как доброта: "Папа понимает, он не ругается". И она твердо решила жить по принципу "жить как угодно, но не как мама".

"Ее было много в моей жизни: все ей надо знать, все контролировать. Она меня так раздражала, я хотела от нее увильнуть, сделать что-нибудь назло, чтобы показать – меня не подмять. Но я только с возрастом поняла, что папа хоть и хороший, но в воспитании почти не участвовал. Такой отец выходного дня: придет, помолчит, иногда скажет что-то невнятное, а ответственность не берет", – описала историю своей жизни Инга.

Сейчас ей 34, и она только сейчас стала понимать: мать хотела как лучше. Недавно Инга попросила у нее прощения за юношескую резкость. Мама растрогалась и объяснила, что боялась не вытянуть детей, что папа всегда был неплохим человеком, но рассчитывать приходилось в основном на себя. Отец Инги хоть и выглядел внушительно, но брать ответственность за свои действия боялся. А в сложных ситуациях мужчина сидел на кухне и ждал, пока все вопросы решит жена. Из-за этого мама Инги и была излишне строга, стараясь контролировать жизнь детей.

Ее строгость – результат перенапряжения и страха, что, если случится беда, она встретится с ней в одиночку.

Гордость или упрямство?

"Я подожду, пока он извинится. А пока не буду с ним общаться – не хочу. Пусть поймет, что не прав, и просит прощения", – рассуждал Артем про своего сына.

Типичный пример молчания как сильнейшего вида психологического насилия. Тот, кого игнорируют, чувствует себя отвергнутым и ненужным. Такой стиль воспитания часто используют люди в возрасте. Скорее всего, потому что их родители поступали точно так же, хотя это больше похоже на дрессировку: "Провинился – значит, с глаз долой – из сердца вон!"

Некоторые дети не выдерживают и идут мириться, но кто-то вместо этого замирает в молчании в ответ. Из такой кладбищенской тишины обычно выводят какие-то ситуации: свадьба брата или сестры, болезнь ребенка, потеря работы. Потом идет период натянутого общения, но уже следующая ссора делает тишину привычной, и желание сблизиться со временем иссякает.

Родителям важно помнить: у детей меньше жизненного опыта, поэтому не зазорно звонить первыми и спрашивать, как у них дела. Разногласия не должны отменять поддержку и любовь к собственному ребенку. Благодаря терпению и мудрости старших дети учатся быть терпимее и бережнее у другим. И знают, что, если вспылил, можно извиниться и помириться.

Шанс нужен всем!

Взрослея, мы обретаем свой опыт, преодолеваем препятствия. И когда понимаем, что жизнь не так проста, как казалось, можем понять поступки своих родителей. Некоторые вещи простить никак нельзя – и не надо. Но можно жить дальше, строя отношения вопреки прошлым ошибкам.

Ссора будет завершена, когда человек обозначает границы личной территории, на которую нельзя заходить, а вторая сторона признает их. Это не уход от темы и не игнорирование проблемы, а четкое послание: "Это моя позиция, если ты ее уважаешь, давай двигаться дальше". Уважение друг к другу – это когда разные мнения могут существовать рядом. Это реально, только когда есть крепкие личные границы.

Нам кажется, что мы отличаемся от тех, с кем ссоримся. Но как только боль утихает, появляется импульс идти навстречу друг другу. Даже помирившись, отношения не будут как прежде: точно так же, как разбитая ваза после склейки не станет новой. Но появится шанс построить вместе что-то другое.

