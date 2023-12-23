На пороге перемен: как преодолеть сложный этап жизни с наименьшими потерями

В конце года многие бросают все силы на то, чтобы доделать незавершенные задачи. А кому-то предстоит принять волевое решение, чтобы разобраться с проблемами, которые мешают нормально жить. Как подготовиться к сложному этапу и преодолеть его с наименьшими потерями, знает психолог, ведущая терапевтических групп МГИ Анна Девятка.

Такие разные пути

Как и в детской сказке, человек постоянно стоит перед выбором: направо пойдешь – в болото попадешь, налево пойдешь – к Яге придешь, и так далее. Нужно выбрать одну, верную дорогу, а остальные приведут к жизненному краху. Примерно так о своей жизни рассуждал Максим. В голове мужчины были подобные мысли: "Уйду от жены до Нового года – смогу полететь на отдых с новой избранницей. Но как же дети? Нет, так не пойдет".

Максиму 35, и в последнее время он чувствовал, будто наступила черная полоса. Отношения с женой приелись, желания идти домой нет, но "надо". Старается больше общаться с детьми, а не поддерживать надоевшие беседы с супругой про ее подруг и родителей. Максим знал, что и жене с ним неинтересно. И если бы не дети, то давно мирно разошлись. Но так как они есть, надо было договариваться – а это непростой путь.

"Может, придумать командировку на праздники? Так ведь бывает! И не надо будет ничего решать. Можно отдохнуть, а затем вернуться в рутину", – вымучивал мужчина идеальный вариант развития событий.

Но в итоге Максим так ничего и не придумал и просто нехотя поплелся домой. Для него все вернулось на круги своя, и такое может длиться долгие годы.

Иной выбор

Проблема Максима в том, что он не видит целостной картины будущего, к которому хочет прийти. Поэтому не распознает ориентиры, помогающие отслеживать движение в верном направлении. А может, мужчина просто верит: случится магия, и проблема рассосется сама собой.

Еще один вариант для него – изводить жену, специально провоцировать на истерики. Доказать ей, что семья не удалась, и тем самым подвести к мысли, что это она устала и хочет развод. Такая многоходовка требовала времени, но позволила бы Максиму сохранить статус хорошего семьянина перед друзьями и родителями. Да, это трусливый ход – но кто узнает, что это была обычная продуманная манипуляция?

Перед изменениями в любом деле важно ясно видеть точку отсчета. Это правило работает и с подготовкой диплома, и со сменой работы, и с разрывом или созданием отношений. Нужно сориентироваться в настоящем и подсчитать свои ресурсы. А сделать это можно, опираясь на вопросы для самопроверки.

Как выглядит эмоциональная сторона происходящего? Чем выше уровень дискомфорта и недовольства, тем легче двигаться навстречу изменениям.

Что будет, если оставить все как есть? К примеру, Максим в итоге не найдет в себе силы сказать, что ему плохо в отношениях. Тогда он испытает страх саморазрушения и продолжит быть несчастным.

Какая основная проблема мешает изменить ситуацию? Та причина, с помощью которой человек объясняет свое бездействие. Это может быть неуверенность в себе, нехватка времени и денег, страх конфликта, боязнь неудачи или ошибки.

Что еще удерживает от действий? Здесь может идти речь о созависимости или вторичной выгоде. Например, человек терпит агрессию, но взамен получает возможность жить в общей квартире.

Ответы на эти вопросы – словно подготовка почвы перед тем, как посадить в нее цветок. После нужно заложить "семена" в виде конкретных действий, из которых затем "вырастет" прекрасное будущее. Для начала попробуйте представить, каким оно будет. А опора на настоящее поможет не выпадать из реальности и фантазировать с учетом доступных возможностей и ограничений.

Максим придумал для себя примерно следующее. Он хочет переехать, но жить недалеко от семьи, чтобы не только брать детей к себе в выходные, но и заезжать к ним в будни. Мечтает, чтобы жена вышла на работу и могла себя обеспечивать. Тем самым мужчина хочет избавить себя от чувства вины, будто забрал лучшие годы ее жизни, а она так себя и не реализовала.

Помогать деньгами Максим тоже планирует. Но ему придется зарабатывать намного больше – ведь и новая избранница требует трат. Получается, нужно обеспечить и будущую семью, и ту, из которой он уходит. Обычно на этом месте Максим спускался с небес на землю, к уже привычным тяготам и невзгодам.

Тем не менее первичная идея идеального мира, куда хочет попасть мужчина, появилась. С этим можно работать.

Ошибки мышления

Максим взвалил все на свои плечи, пытаясь решить ситуацию в одиночку. Сейчас многие возмутятся: "А как иначе?! Он кашу заварил, пусть и расхлебывает!" Однако это неправильный подход.

Человек живет в социуме, где в одно событие вовлечены сразу несколько человек. В случае нашего героя это супруга и ее родители, а также дети и любовница. Замыкаясь в себе или обсуждая происходящее только с той, с кем изменяет, он погружался в бессилие и разочарование, что не может решить вопрос одним махом.

В это же время мужчина пытается просчитать все риски, даже не ступая на тропу перемен. Хотя когда начинаешь делать что-то сложное, процесс может отличаться от воображаемого. Поэтому подготовиться к нему целиком нереально.

Да и как вообще можно решить все проблемы в одиночку?! Необязательно идти по сложному пути, стоит поставить себе задачу: "Хочу то же самое, но только чтобы было легче". Как этого добиться? Вот некоторые идеи.

Разделите ответственность, рассказав другим, что проблема существует, и двигайтесь к ее разрешению вместе. Не нужно делать вид, что развод касается только одного члена семьи – это не так. Каждый имеет право знать о намерениях друг друга и влиять на происходящее.

Не ограничивайте себя сроками. Некоторые процессы длятся годами и включают в себя моменты переосмысления: "А мне точно это надо?" Идеи Максима можно реализовать, но понадобится гораздо больше времени.

Стоит понять, где начинается финишная прямая, когда важно не отступить и доделать все до конца. Задача этого отрезка – удержать свою решимость.

Нужно быть готовым идти на компромиссы, но при этом удерживая главную идею вашего проекта.

Расспросите окружающих, знакома ли им похожая проблема. Попросите поделиться их опытом преодоления – возможно, он вам пригодится.

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Как и в любой работе, если пойди навстречу изменениям без подготовки, есть риск нахлебаться проблем. А можно взять время подумать и как следует подготовиться. Если организовать достаточную поддержку и заранее настроиться на более легкий способ решения проблемы, это автоматически снизит потери.