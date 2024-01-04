Яростный внутренний критик: как научиться доброте к самому себе

Практически каждому знаком голос внутреннего критика: "Ты можешь лучше, рано радоваться – иди работай". А вот как звучит внутреннее сострадание к себе, мало кто знает. Как пробудить его, расскажет психолог, ведущая терапевтических групп МГИ Анна Девятка.
Сбой в самоистязании
Ко мне на прием часто приходят мужчины с запросом: "Раньше доводил себя до предела, говорил, что я ничтожество и ни на что не способен. Чувствовал от этого прилив энергии, ярости, злости и использовал это состояние для достижения успеха".
Интересная ситуация: совершенно небрежное, жестокое отношение к себе приносит хороший результат. Но один клиент пришел с проблемой – эта схема перестала работать. Он уже и начальника спровоцировал на себя наорать, и с женой поссорился, и на дороге чудил, собирая проклятия от других водителей. Все перепробовал, и ничего не помогает: ожидаемого прилива энергии нет.
Почему так произошло?
Человек приучил себя к самоистязанию, и сильный испуг притупился. А значит, выброса адреналина в сложных ситуациях больше нет. Кроме того, каждый такой выплеск приводит к нервному истощению, после которого человек теряет опору.
Представьте родителя, который ругает подростка. Какое-то время это будет производить впечатление на ребенка, и он начнет выполнять то, что требуют. Но в конечном итоге родитель заработает себе репутацию "вечно орущего". И тогда ребенок начнет просто ждать, пока тот закончит устраивать концерт, а затем вернется к привычным делам.
Другая стратегия
Жизнь – это долгая дорога, поэтому лучше иметь в запасе бережные методы, которые помогают пройти сложности. Это может быть как правильное планирование, так и опора на близких. Но в первую очередь все должно быть завязано на понимании, что можно проявить к себе сострадание. Оно состоит из трех основных элементов.
- Доброта. Теплое и заботливое отношение к себе, даже когда что-то не получается. Как мама помогает ребенку, окружая его лаской и поддерживая, что в конечном итоге у него все получится. Неудачи перестанут восприниматься фатальными, ускорится восстановление энергии, а значит, вновь появится желание пробовать еще и еще раз.
- Человечность. Многим кажется, что ошибаются только неудачники, а у успешных якобы все получается с первого раза – это не так. Все имеют право пробовать, терпеть неудачи и быть чем-то недовольными. Это нормально, поэтому знайте: вы не одиноки, другие тоже сталкиваются с подобными проблемами.
- Внимательность к себе. Эмоции – наши помощники, и если уметь их распознавать, можно заранее понять: дело движется не туда. Это убережет от самообмана, даст возможность сильнее испытать удовлетворение, когда что-то получается. А потом позволит использовать эмоцию как фундамент: "Я могу, я молодец".
Каждый из этих элементов можно развивать по отдельности. В конечном итоге это существенно улучшит качество жизни.
Развить доброту к себе
Как хорошая мама относится к своему ребенку? Интересуется им, спрашивает, как он себя чувствует. Жалеет, когда ребенок разбил колено, помогает его залечить, обрабатывая кремом. И не орет, когда дети, к примеру, учат английский, но у них что-то не получается. Наоборот, помогает разобраться, в чем сложность. А потом, скажем, находит мультфильмы, которые в игровой форме дают понять нюансы языка.
Точно так же нужно относиться к самому себе: проявлять доброту, много внимания и, если нужно, терпения. А день лучше начать с ответов на следующие вопросы:
- Какие есть идеи, чтобы облегчить жизнь? Как можно о себе позаботиться сегодня?
- Достаточно ли отдыха? Как часто устраиваете передышку? Успеваете ли вы восстанавливаться?
- Все ли хорошо со здоровьем? Как себя чувствуете? Нравится ли питание?
- Уделяете ли время своим интересам? Не тому, что надо сделать, а тому, что хочется для души и настроения.
- Давно ли себя спрашивали: "Как ты? Что тебе нравится? Давай воплотим это в жизнь!"
Вопросы могут быть разными, главное – не тормозить процесс установками вроде: "Ты должен работать без права на отдых и личную жизнь". Бережность к себе – это, прежде всего, понимание собственной природы. А это в том числе право на защиту от страха, боли и прочих невзгод.
Это не всегда автоматически присутствует в нашей жизни. Но в то же время каждый способен для себя все это организовать.
Читайте также