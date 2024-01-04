Яростный внутренний критик: как научиться доброте к самому себе

Практически каждому знаком голос внутреннего критика: "Ты можешь лучше, рано радоваться – иди работай". А вот как звучит внутреннее сострадание к себе, мало кто знает. Как пробудить его, расскажет психолог, ведущая терапевтических групп МГИ Анна Девятка.

Сбой в самоистязании

Ко мне на прием часто приходят мужчины с запросом: "Раньше доводил себя до предела, говорил, что я ничтожество и ни на что не способен. Чувствовал от этого прилив энергии, ярости, злости и использовал это состояние для достижения успеха".

Интересная ситуация: совершенно небрежное, жестокое отношение к себе приносит хороший результат. Но один клиент пришел с проблемой – эта схема перестала работать. Он уже и начальника спровоцировал на себя наорать, и с женой поссорился, и на дороге чудил, собирая проклятия от других водителей. Все перепробовал, и ничего не помогает: ожидаемого прилива энергии нет.

Почему так произошло?

Человек приучил себя к самоистязанию, и сильный испуг притупился. А значит, выброса адреналина в сложных ситуациях больше нет. Кроме того, каждый такой выплеск приводит к нервному истощению, после которого человек теряет опору.

Представьте родителя, который ругает подростка. Какое-то время это будет производить впечатление на ребенка, и он начнет выполнять то, что требуют. Но в конечном итоге родитель заработает себе репутацию "вечно орущего". И тогда ребенок начнет просто ждать, пока тот закончит устраивать концерт, а затем вернется к привычным делам.

Другая стратегия

Жизнь – это долгая дорога, поэтому лучше иметь в запасе бережные методы, которые помогают пройти сложности. Это может быть как правильное планирование, так и опора на близких. Но в первую очередь все должно быть завязано на понимании, что можно проявить к себе сострадание. Оно состоит из трех основных элементов.

Доброта. Теплое и заботливое отношение к себе, даже когда что-то не получается. Как мама помогает ребенку, окружая его лаской и поддерживая, что в конечном итоге у него все получится. Неудачи перестанут восприниматься фатальными, ускорится восстановление энергии, а значит, вновь появится желание пробовать еще и еще раз.

Теплое и заботливое отношение к себе, даже когда что-то не получается. Как мама помогает ребенку, окружая его лаской и поддерживая, что в конечном итоге у него все получится. Неудачи перестанут восприниматься фатальными, ускорится восстановление энергии, а значит, вновь появится желание пробовать еще и еще раз. Человечность. Многим кажется, что ошибаются только неудачники, а у успешных якобы все получается с первого раза – это не так. Все имеют право пробовать, терпеть неудачи и быть чем-то недовольными. Это нормально, поэтому знайте: вы не одиноки, другие тоже сталкиваются с подобными проблемами.

Многим кажется, что ошибаются только неудачники, а у успешных якобы все получается с первого раза – это не так. Все имеют право пробовать, терпеть неудачи и быть чем-то недовольными. Это нормально, поэтому знайте: вы не одиноки, другие тоже сталкиваются с подобными проблемами. Внимательность к себе. Эмоции – наши помощники, и если уметь их распознавать, можно заранее понять: дело движется не туда. Это убережет от самообмана, даст возможность сильнее испытать удовлетворение, когда что-то получается. А потом позволит использовать эмоцию как фундамент: "Я могу, я молодец".

Развить доброту к себе

Каждый из этих элементов можно развивать по отдельности. В конечном итоге это существенно улучшит качество жизни.



Как хорошая мама относится к своему ребенку? Интересуется им, спрашивает, как он себя чувствует. Жалеет, когда ребенок разбил колено, помогает его залечить, обрабатывая кремом. И не орет, когда дети, к примеру, учат английский, но у них что-то не получается. Наоборот, помогает разобраться, в чем сложность. А потом, скажем, находит мультфильмы, которые в игровой форме дают понять нюансы языка.

Точно так же нужно относиться к самому себе: проявлять доброту, много внимания и, если нужно, терпения. А день лучше начать с ответов на следующие вопросы:

Какие есть идеи, чтобы облегчить жизнь? Как можно о себе позаботиться сегодня?

Достаточно ли отдыха? Как часто устраиваете передышку? Успеваете ли вы восстанавливаться?

Все ли хорошо со здоровьем? Как себя чувствуете? Нравится ли питание?

Уделяете ли время своим интересам? Не тому, что надо сделать, а тому, что хочется для души и настроения.

Давно ли себя спрашивали: "Как ты? Что тебе нравится? Давай воплотим это в жизнь!"

Вопросы могут быть разными, главное – не тормозить процесс установками вроде: "Ты должен работать без права на отдых и личную жизнь". Бережность к себе – это, прежде всего, понимание собственной природы. А это в том числе право на защиту от страха, боли и прочих невзгод.

Это не всегда автоматически присутствует в нашей жизни. Но в то же время каждый способен для себя все это организовать.