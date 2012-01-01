Психолог Девятка: с помощью зависти к окружающим можно стать лучше

Жгучая зависть – одна из сильнейших эмоций, побуждающая расстраиваться чужой удаче. В таком состоянии кажется, будто все вокруг счастливы и получают удовольствие от жизни, это провоцирует злобу и отчаяние. Всегда ли зависть переживается так остро, может ли она быть во благо, расскажет психолог, гештальт-терапевт Анна Девятка.

Бестолковая зависть

Александру 33, его девушке Екатерине 29, и она каждый день расстраивается, из-за того, что ее подругам везет с мужчинами, а ей нет: избранник "не возит на Мальдивы, не дарит дорогую одежду, и сумка у нее самая простая, а не как у знаменитостей". При этом сама ничем не занимается, зато считает, что вдохновляет на заработок.

Для Александра же общение с девушкой стало похожим на хождение по горящим углям. Он не бездарь – работает, но закрыть растущие потребности своей благоверной не может. Мужчина любит Катю, но уже не выдерживает подобную ситуацию. Думает, или расстаться, так как терпеть нет сил, или втихаря взять очередной кредит, лишь бы его не пилили.

Зависть Екатерины отрывает ее от реальности и погружает в мир сказок, где все происходит по мановению волшебной палочки. В этой вселенной не нужно трудиться: ее любят просто за то, что она есть. Конечно, в жизни такое иногда бывает, но Катин молодой человек не так богат для этого, как ей хотелось бы. Поэтому, завидуя подружкам, она каждый раз унижает его и уничтожает эмоционально. Девушка верит, что это того стоит: чем сильнее поскандалит, тем больше выторгует подарков.

Кто-то из мужчин выдерживает такое долгие годы, искренне веря, что должен потакать прихотям возлюбленной. Но женщина должна понимать границы и, кроме требований, еще и спрашивать спутника: "Как ты себя чувствуешь? Нужно ли тебе помочь?" К сожалению, если зависть к подругам слишком велика, рассчитывать на подобное не приходится.

Обесценивание своего

Бухгалтеру Нине 44, и ей кажется, будто она завидует всем и всегда: маникюру коллег, отношениям симпатичной пары по соседству, более молодым девушкам. И с собой в такие моменты ничего сделать не может.

"Это пошло еще со школы, когда родители ставили в пример достижения одноклассников. Их хвалили, а я чувствовала себя униженной. Ведь подружкам нанимали репетиторов, возили их на танцевальные секции, заботились. Я же была сама по себе, изгоем", – поделилась Нина своими переживаниями.

Она хотела быть добрее к окружающим, но не получается. Вместо этого она начинает привирать на работе, будто муж дарит дорогие подарки, отпуск она проводит только в Турции. Коллеги же хоть и кивают в ответ, но втихаря посмеиваются.

Если спросить Нину, что ей нравится в своей жизни, она не ответит – потому что не знает. Женщина привыкла подмечать хорошее в других, а свое игнорирует. Муж и сын из-за этого чувствуют себя бесхозными и ненужными, и каждый потихоньку плывет по течению.

Если бы Нина хотела что-то изменить, то первый шаг – перечислить максимально много хороших дел, вещей, событий, достижений и людей, которые есть в ее жизни. Сделав это, многие удивляются: "Ничего себе, оказывается, у меня достаточно всего, что нужно для счастья!" Со временем это перечисление поможет научиться ценить свое, быть благодарными судьбе. Зависть постепенно уходит, и дышать становится легче.

Зависть как двигатель развития

"Я тоже так хочу", – говорит молодой репетитор по математике Елена, смотря на более опытных коллег, которые готовят старшеклассников к поступлению в вузы. Сейчас она берет каждого, кто к ней обращается, и готова ездить по всей Москве на занятия даже за небольшую плату. Девушка устает, и в свои 24 видит чаще всего только метро и квартиры учеников. Приходя домой, она падает без сил, чтобы утром снова встать и заняться делами.

Зависть в ее случае – это указатель в направлении правильных действий, которые помогут жить лучше. Если Елена захочет использовать это чувство в свою пользу, ей нужно выписать, чему именно она завидует. Например, работе онлайн из дома, более высоким доходам или возможности соглашаться не на любую работу, а только на по-настоящему интересную. Какие-то вещи девушка может организовать уже сейчас: скажем, искать варианты с дистанционным обучением, таким образом снизить издержки на дорогу. Денег станет больше, а усталости меньше.

А вот чтобы готовить старшеклассников к поступлению в вуз, девушке важно разобраться с зоной ответственности, которую она готова на себя взять. Необходимо развиваться, чтобы быть готовой должным образом работать с такими учениками. И Елена хоть и сильно устает, но верит, что у нее получится. Ее зависть не колкая, а скорее придающая задора. Утром она встает с ощущением четко поставленной цели и двигается к ней.

Зависть сигнализирует нам о дефиците тех или иных потребностей. И чтобы использовать ее на пользу, нужно две вещи – понять, что именно рождает такую эмоцию, и просчитать шаги для достижения цели.

Но самое главное – уметь ценить то, что уже есть. Это фундамент, на который можно опираться для достижения желаемого результата.

"Я не завидую"

Отсутствие подобных чувств свойственно тем, кто доволен своей жизнью и умеет ценить то, что имеет. В детстве я ходила в гости к подруге, и ее мама всегда была дома. Но когда она чувствовала, что дочке нужно заниматься своими делами, уходила готовить. Это прекрасная семья, где ребенок переживал подростковый кризис, будучи поддержанным и любимым. У нее были свойственные возрасту приключения, но вот зависти по отношению к другим – нет.

Среди взрослых я также встречала подобное. Обычно понимание счастья приходит после кризиса, когда люди прошли вместе через болезнь или потерю. Система ценностей меняется, и каждый день, прожитый рядом с родными, наполняется удовольствием. Зависть сменяется пониманием, что в любой семье свои проблемы и важно их проходить сообща.

Но в этих ситуациях люди не завидуют, потому что поменялись их приоритеты. А бывает и так, что подобных чувств у человека нет, потому что исчезли и все остальные. Марина работает администратором в салоне красоты и считает, что проблемы стоит игнорировать. По ее мнению, жизнь категорически прекрасна, а плохим чувствам в ней нет места.

При этом, транслируя это, на невербальном уровне девушку начинает потряхивать, а ее голос приобретает угрожающие нотки. Настолько, что с ней проще согласиться и не спорить. Но нужно понимать, что отсечение целого спектра эмоций происходит не просто так. Скорее всего, у Марины что-то случилось, ей приходится проживать это в одиночку. Испытывая подобные перегрузки, чувства блокируются, иначе человек просто не выдержит.

В подобных ситуациях нет иного выхода, кроме как проработать проблему со специалистом. Иначе жизнь в конечном итоге покажется невыносимой.

