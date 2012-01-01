Психолог Девятка дала советы, как не бросать дела на полпути

Любое дело зачастую сложно не только начинать, но и продолжать. Ведь на это нужны силы и мотивация, которой порой так не хватает. Особенно сложно тем, кто постарше: перестраивать многолетний уклад своей жизни – та еще задача. Как не бросить все на полпути, расскажет психолог, ведущая терапевтических групп МГИ Анна Девятка.

Ясная мотивация – залог успеха

"Мама, займись своей жизнью", – говорили сын и дочь Эльвире Ивановне. Ей уже за 60, она недавно вышла на пенсию и откровенно скучала. Общение с детьми и внуками было в радость, но разве с ними обсудишь интересные старшему поколению темы? В диалогах о медицине и кумирах молодости женщины молодежи оставалось лишь поддакивать.

Как-то раз Эльвира Ивановна крутилась перед зеркалом и вдруг начала вспоминать, как много сил отдала семье и работе. Муж давно ушел, оставив ее с двумя детьми, вот и приходилось в свое время крутиться как белка в колесе. Но сейчас она поняла: пора подумать о себе. Ей очень хотелось оказаться в компании тех, кто разделяет ее интересы, умеет раскладывать пасьянс и готов обсудить, как изменилась мода со времен ее юности. А еще повспоминать, как раньше накручивали локоны на горячие гвозди и ходили на дискотеку пешком.

Чтобы разобраться в природе желаний Эльвиры Николаевны, стоит обратиться к пирамиде потребностей Маслоу. Мотивация менять что-то в жизни рождается из трех ее составляющих. Первая – социальная потребность в общении, обмене симпатиями и понимании друг друга. Когда человек попадает в свой круг, ему там очень комфортно. Вторая составляющая – потребность в уважении и признании. Окружающие воспринимают человека как своего рода эксперта в тех или иных вопросах. В компании он может как прислушаться к чьему-то мнению, так и сам поделиться опытом. И третья составляющая мотивации поменять свою жизнь – надежда удовлетворить потребность в самореализации. Ведь именно это помогает чувствовать себя полноценным.

Исходя из этого становится ясно, что даже в старшем возрасте ничего необычно в желании женщины нет.

Сделать первый шаг

Ощутив тягу к переменам, Эльвире Ивановне предстоял следующий ход – вспомнить, как вообще знакомиться с новыми людьми. И, самое главное, где?

Женщине советовали заводить знакомства в поликлинике, но ей с таким общением никогда не везло. Тогда она решила написать на бумаге возможные варианты действий. Получилось три пункта:



пролистать телефонную книгу и попробовать позвонить старым знакомым: вдруг жизнь развела их зря, и сейчас сложится приятное общение?

попробовать больше общаться со своей единственной подругой. Возможно, даже завести традицию еженедельных чаепитий;

найти интересные для себя мероприятия и знакомиться уже там.

План действий – основа для движения к цели: пока стратегия в голове, сложно отслеживать результат. А так перед глазами факты, что сделано и какой эффект от этого получен.

При этом важно понимать: на каждый новый процесс может понадобиться много времени. Обычно ведь хочется достичь результата побыстрее, и как только возникает вопрос, почему принцип "пришел, увидел, победил" не работает, появляется чувство злости. Это почва для того, чтобы все бросить и вернуться к привычным делам. В бизнес-процессах это называется "не дожал", а в обычной жизни – "сдал на полпути".

Эта проблема свойственна многим, и ее корни – тоже в нашей природе. У каждого дела есть начало, в психологии оно называется преконтактом, вхождением в процесс. Потом разворачивается активность, и мы получаем первые результаты как подтверждение эффективности вложенных усилий. А затем постконтакт – подведение итогов. Именно преконтакт многие пропускают, желая сразу ворваться в действие. Как итог – разочарование и грусть, которые наступают довольно быстро.

Как не сдаться?

Поддержать моральный дух можно, акцентировав внимание на том, что уже получилось сделать. Негативные эмоции переживаются сильнее положительных, поэтому так легко перетягивают внимание на себя. Но лучше постараться следить за процессом, выписывая каждый день три пункта, которые удались и помогают приблизиться к цели. Это даст ощущение "я молодец и иду вперед", что поможет заниматься дальнейшим планированием.

Например, у Эльвиры Ивановны три пункта одного из дней могут быть следующими:



пообщалась с подругой, договорились, что они вместе пойдут на занятия музыкой;

выбрала для этого наряд – зеленое платье и оранжевые бусы;

почитала отзывы тех, кто уже ходит на занятия, чтобы знать, чего ждать.

Но бывает и так, когда результаты есть, но они не устраивают. В подобные моменты тоже хочется опустить руки, разочароваться во всем и уйти в депрессию.

Например, Эльвира Ивановна была недовольна тем, что на занятиях музыкой уже были свои "звезды" – популярные женщины, вокруг которых собиралась компания. Ей же хотелось приковать внимание к себе, от чего она вела себя громче обычного. Это только мешало результату: окружающие сторонятся хаотичных людей, так как испытывают чувство опасности рядом с ними.

Целый месяц женщина дулась, не понимая, в чем дело. Подруга раскрыла ей глаза: "Почему-то ты ведешь себя на занятиях не так, как когда мы наедине. Ты выглядишь встревоженной, поэтому к тебе сложно подойти". Эльвира Ивановна удивилась: ей-то казалось, что она само обаяние. Решила последить за собой, понаблюдать за выражением лица в зеркале. И как только женщина расслабилась, люди к ней потянулись.

Если бы она отчаялась и бросила перемены при первых же сложностях, то никогда бы не получила того, к чему стремилась. Сейчас же женщина почувствовала вкус к жизни и начала улыбаться от мысли, что есть с кем пообщаться на интересные темы, ее ценят и уважают.

Она молодец, справилась. Чего и вам желаю!

