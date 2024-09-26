Психотерапевт Хоряев рассказал о причинах осенней апатии

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Дефицит солнца и стресс из-за работы – основные причины осенней апатии. Об этом рассказал врач-психотерапевт Центральной клинической больницы с поликлиникой Управления делами президента РФ Денис Хоряев, сообщает "Доктор 24".

Эксперт отметил, что одна из причин, почему у многих людей портится настроение осенью, заключается в сокращении светового дня.

"С наступлением осени количество солнечных часов уменьшается. Из-за этого увеличивается выработка мелатонина – гормона сна, что может привести к сбоям в циркадных ритмах", – отмечает специалист.

По словам Хоряева, снижается уровень серотонина и витамина D. Их недостаток в организме тоже сказывается на самочувствии. Вызвать осеннюю хандру может также стресс, возникающий из-за новых проектов, учебы или работы. Из-за частых переживаний повышается синтез кортизола, который может негативно повлиять на настроение.

Чтобы справиться с осенней апатией, врач рекомендует наладить режим сна, то есть ложиться и вставать в одно и то же время, а также спать не более семи-восьми часов. Кроме того, стоит открывать окна при пробуждении для наполнения комнаты солнечным светом, а также заниматься спортом минимум 20 минут в день.

Ранее более половины россиян заявили, что путешествие может помочь им перенести осеннюю хандру. Всего в том, что путешествия помогают от хандры, уверены 51% респондентов, 27% россиян убеждены, что поездки не спасают от подавленного состояния осенью, а 22% ответивших и вовсе заявили, что не страдают сезонной хандрой.