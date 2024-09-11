Более половины опрошенных россиян считают, что путешествие может помочь перенести хандру

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Более половины россиян убеждены, что путешествие может помочь им перенести осеннюю хандру. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование.

Так, 30% опрошенных заявили, что любая поездка, независимо от места, положительно влияет на их состояние, 12% испытывают позитивный эффект от зарубежных путешествий, 7% чувствуют себя лучше после того, как побывали на море, 2% – после вылазки в горы.

Всего в том, что путешествия помогают от хандры, уверены 51% респондентов, 27% россиян убеждены, что поездки не спасают от подавленного состояния осенью, а 22% ответивших и вовсе заявили, что не страдают сезонной хандрой.

Популярными направлениями для небольших поездок, способных улучшить состояние россиян, стали Санкт-Петербург, Калининград и Владивосток.

Согласно другому исследованию, которое провели в августе 2024 года, 68% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет считают, что посещение образовательных и просветительских пространств может стать альтернативой путешествиям за границу или в другие российские города.

Так, в июне – августе 2024 года 53% россиян путешествовали по России, 33% занимались спортом, 29% проходили образовательные курсы и прослушивали лекции, а 17% были заняты творческой деятельностью.

Ранее аналитики назвали топ-5 направлений РФ для отпуска в бархатный сезон. В рейтинг вошли Владивосток, Нижний Новгород, Кисловодск, Избербаш и Калининград.