"Техно": гаджеты, которые помогут поднять настроение осенью

Компания Philips выпустила умный ночник, который не только будет освещать комнату, но и при соответствующей настройке будет постепенно повышать яркость, имитируя рассвет. Тем временем бренд Xiaomi представил легкий массажер, в который встроены пять техник и 15 уровней воздействия. Управлять им можно с пульта, с помощью кнопок на корпусе, а также через приложение.

Кроме того, справиться с осенней хандрой могут помочь очки для светотерапии от Pegasi с определенной длиной волны зеленого света. Они оптимизируют работу нервной системы, облегчая засыпание, хроническую усталость и сезонные расстройства.

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