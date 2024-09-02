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02 сентября, 16:00

Технологии

"Техно": гаджеты, которые помогут поднять настроение осенью

"Техно": гаджеты, которые помогут поднять настроение осенью

"Техно": как повлиять на эмоциональное состояние с помощью гаджетов

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Компания Philips выпустила умный ночник, который не только будет освещать комнату, но и при соответствующей настройке будет постепенно повышать яркость, имитируя рассвет. Тем временем бренд Xiaomi представил легкий массажер, в который встроены пять техник и 15 уровней воздействия. Управлять им можно с пульта, с помощью кнопок на корпусе, а также через приложение.

Кроме того, справиться с осенней хандрой могут помочь очки для светотерапии от Pegasi с определенной длиной волны зеленого света. Они оптимизируют работу нервной системы, облегчая засыпание, хроническую усталость и сезонные расстройства.

Подробнее – в программе "Техно".

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