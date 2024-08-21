РКН: сбой в работе Telegram и других сервисов связан с DDoS-атакой

21 августа, 15:12Технологии
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Сбой в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, чья деятельность запрещена в РФ и признана экстремистской), а также ряда других сервисов произошел в результате DDoS-атаки на российских операторов связи, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.
По данным ведомства, атака была успешно отражена. В настоящий момент сервисы работают в обычном режиме.
Проблемы начали фиксировать с 14:00 в среду, 21 августа. Некоторые пользователи также жаловались на некорректную работу таких сайтов, как Discord, Steam, Twitch, Skype, Anydesk, "Ростелеком", "Сбой.рф", "Википедия" и других.
В прошлый раз сбой в Telegram был зафиксирован 19 августа. За несколько дней до этого работа мессенджера нарушалась дважды за сутки.
О проблемах при использовании сервиса заявляли пользователи из России, США, Казахстана и других стран. Они столкнулись с долгим отправлением сообщений в мессенджере.