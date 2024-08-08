У YouTube зафиксированы сбои в работе на территории России

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Сбои в работе видеохостинга YouTube зафиксированы на территории РФ. Сервис перестал работать у россиян на компьютерах.

При попытке открыть сайт браузер уведомляет пользователя об отсутствии соединения. Некоторым пользователям браузер выдает ошибку, другие наблюдают постоянную загрузку.

По данным сервиса "Сбой.рф", на 11:20 насчитывается почти пять тысяч жалоб на работу видеохостинга.

Видеохостинг перестал воспроизводить видео в высоком качестве почти во всех браузерах, которые работают в России в десктопной версии, еще 3 августа. Эта проблема наблюдалась при попытке открыть YouTube через Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox и Mi Browser.

При этом россияне сталкивались с трудностями при попытке открыть YouTube на протяжении нескольких дней. О сбоях сообщали как пользователи мобильных устройств на iOS и Android, так и обладатели ПК, пытавшиеся зайти на YouTube через браузеры.

О возможном снижении скорости загрузки роликов до 70% заявляли в комитете Госдумы по информполитике. Его глава Александр Хинштейн отмечал, что практически весь видеоконтент YouTube хранится на серверах Google в РФ, которые корпорация перестала обновлять. Кроме того, Google отключил часть своих серверов, что и привело к постепенному ухудшению качества роликов, добавлял он.

Депутат Госдумы Антон Горелкин рассказал, что в РФ не планируют принудительно блокировать видеохостинг YouTube. По его словам подобный сценарий даже не рассматривается, поскольку ответные действия не должны допускать причинения вреда россиянам.

