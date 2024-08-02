Число жалоб на работу видеохостинга YouTube за 2 дня превысило 15 тысяч

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Сбои в работе видеохостинга YouTube продолжают фиксироваться на территории РФ второй день подряд, следует из данных сервиса "Сбой.РФ". Сейчас общее число жалоб превысило 15 тысяч.

Днем ранее, 1 августа, на работу сервиса пожаловались 14 116 пользователей. 2-го числа число жалоб с начала суток составило 1 431.

Порядка 24% сообщений о проблемах с доступом на сайте приходятся на Москву, 10% – на Санкт-Петербург, 6% – на Краснодарский край и 4% – на Подмосковье. О неполадках сообщают как пользователи мобильных устройств на iOS и Android, так и обладатели ПК, заходящие на YouTube через браузер.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у него на телефоне видеохостинг работает нормально. Однако он не стал рассказывать, каким VPN пользуется, посоветовав россиянам искать подходящий самим.

О технических проблемах в работе оборудования компании Google до этого сообщал "Ростелеком". По версии провайдера, это может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения видео YouTube. Позже замедление скорости до 70% анонсировали в думском комитете по информполитике.

