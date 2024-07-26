Хинштейн: YouTube замедлится из-за прекращения работы дата-центров Google

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Российские даты-центры, сотрудничающие с Google, должны в ближайшее время прекратить работу с компанией по "серым схемам", что еще сильнее замедлит скорость загрузки YouTube (примерно до 70%). Об этом сообщил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Депутат объяснил, что почти весь видеоконтент YouTube хранится на серверах Google в РФ, которые находятся на инфраструктуре операторов связи и в ряде крупных дата-центров. Однако эту технику корпорация с началом спецоперации и санкций перестала обновлять, вдобавок еще и отключив часть своих серверов. В связи с этим стало ухудшаться качество роликов.

Он уточнил, что Google предложил операторам подключаться к российским дата-центрам напрямую, что помогло замедлить снижение качества трафика, однако ненадолго. На этом фоне у корпорации возникла другая проблема – из-за санкций и обанкротившейся российской дочерней компании Google не может официально оплачивать услуги российских дата-центров.

Именно поэтому российские даты-центры, сотрудничающие с Google, прекратят свою работу, что скажется на замедлении YouTube. При этом Хинштейн подчеркнул, что для россиян эта платформа будет и дальше доступна, то есть смотреть научные и другие видео можно будет, но скорость их загрузки будет проходить чуть дольше.

"Скорее всего, наиболее чувствительно отреагируют на снижение качества трафика рекламодатели, и вот это станет для Google уже серьезной проблемой", – объяснил глава комитета ГД по информполитике.

Как он утверждает, ситуация еще может измениться, но это будет зависеть только от политики Google. Так, по его словам, им лишь необходимо построить свои серверные центры в РФ, открыть представительство вместо обанкротившейся дочерней компании и "перестать относиться к нашей стране как к информационной колонии".

Также депутат порекомендовал им договориться с американскими властями о снятии санкций против РФ на поставку в Россию оборудования или же проводить платежи по оплате услуг наших ЦОДов. Самое главное, как утверждает глава комитета ГД по информполитике, – соблюдать российские законы и прекратить антироссийскую политику.

"Как минимум Google должен сейчас выполнить требования Роскомнадзора и разблокировать каналы российских СМИ, блогеров, журналистов, артистов и общественных деятелей", – призвал Хинштейн.

Пока, по его словам, предписания регулятора не начнут выполняться, у России есть все основания для использования мер принуждения, предусмотренных законом.

Пользователи в России уже не первый день жалуются в службу техподдержки "Ростелекома" на качество работы видеохостинга YouTube. Последние несколько дней на платформе фиксируются проблемы со скоростью загрузки и качеством роликов, которые, по информации "Ростелекома", могут возникать из-за устаревшего оборудования Google.

В Госдуме подтвердили, что компания уже несколько лет не обслуживает свои сервера из-за антироссийской позиции. В результате они выходят из строя, а Google не торопится решать эту проблему. Из-за этого и происходят проблемы с кешированием данных и ускорением загрузки видеоконтента.

25 июля Хинштейн предупредил, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на этой неделе до 40%, а к концу следующей – до 70%. При этом мера пока не затронет мобильную связь, уточнил он.

Хинштейн объяснил, что такой шаг стал вынужденным и направлен не на россиян, а на администрацию ресурса, которая предполагает, что может "безнаказанно нарушать и игнорировать законодательство РФ". Все происходящее является, по его словам, следствием антироссийской политики хостинга, который последовательно удаляет каналы российских общественных деятелей, чья позиция отличается от западной.

