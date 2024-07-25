Эксперт Букштейн: клиенты многих провайдеров столкнутся с замедлением YouTube

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Клиенты большинства работающих в России провайдеров заметят замедление работы видеохостинга YouTube, заявил в эфире радио КП интернет-эксперт Леонтий Букштейн.

Он объяснил, что это связано с отказом поставщиков оборудования, необходимого для поддержания серверов в рабочем состоянии, от работы на российском рынке. Их позиция приводит к тому, что серверы не выдерживают нагрузки, оказывая негативное влияние и на стабильность работы сервиса YouTube.

"Никто напрягаться для восстановления работы YouTube не будет. У нас есть российские сервисы, которые позволяют делать примерно то же самое, что и на YouTube", – поделился своим мнением специалист.

Между тем число обращений пользователей в службу техподдержки "Ростелекома", связанных с жалобами на качество работы видеохостинга YouTube в России, выросло. Представители провайдера подчеркнули, что проблемы с функционированием системы Google Global Cache влияют на абонентов всех российских операторов.

До этого в Госдуме отмечали, что Google уже несколько лет не обслуживает свои сервера из-за антироссийской позиции. В результате они якобы выходят из строя, а компания не спешит разбираться с этим, что приводит к проблемам с кешированием данных и замедлению загрузки видеоконтента.

