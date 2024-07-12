Техпроблемы с оборудованием Google в РФ могут повлиять на работу YouTube

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

"Ростелеком" сообщил о технических проблемах в работе оборудования, принадлежащего Google, что может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов, передает РИА Новости.

Из-за проблем с использованием этого оборудования и невозможности его расширения в условиях роста обрабатываемого трафика серьезно перегружены имеющиеся мощности, в том числе на пиринговых стыках.

Это оборудование применяется для кэширования и ускорения загрузки контента сервисов Googlе, в основном это касается сервисов видеохостинга YouTube.

Роскомнадзор ранее сообщал, что видеохостинг YouTube с 2020 года заблокировал свыше 200 каналов российских государственных СМИ и общественных деятелей. Ограничения продолжаются до сих пор. С начала года хостинг закрыл 83 российских канала. По словам представителя ведомства, эта тенденция стала более массовой, так как в прошлом году показатели были ниже.

При этом YouTube все еще не удаляет запрещенные в РФ материалы. Число последних, по информации ведомства, достигло 61 300 штук.