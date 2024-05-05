Роскомнадзор: TikTok удалил более 1 тыс запрещенных в РФ материалов

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Более одной тысячи запрещенных в России материалов удалила платформа коротких видео TikTok по требованию Роскомнадзора (РКН) в 2023 году и за прошедший период 2024-го. Об этом "Интерфаксу" заявили в пресс-службе ведомства.

В РКН рассказали, что администрация соцсети в прошлом году удалила 659 запрещенных материалов, а за прошедший период 2024 года – 211 интернет-страниц, содержащих противоправную информацию. Также в 2023-м были удалены или заблокированы 80 материалов, которые содержали детскую порнографию суицидальный и пронаркотический контент, в 2024-м – 102 подобных материала, указали в пресс-службе.

В Роскомнадзоре напомнили, что платформа TikTok неоднократно привлекалась к административной ответственности за неудаление запрещенной в РФ информации. В отношении компании назначили штрафы на общую сумму 15,1 миллиона рублей. Из них в прошлом году сумма штрафов составила два миллиона рублей, добавили там.

Ранее в Госдуме предложили заблокировать TikTok на территории России. Как отметил член думского комитета по безопасности Султан Хамзаев, эта соцсеть – алгоритм, нужный для подавления и дрессировки детей на свои смыслы. Также, считает он, TikTok нарушает национальные законы в части психологического здоровья детей.