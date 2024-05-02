Депутат Госдумы Хамзаев предложил заблокировать TikTok в РФ

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Член думского комитета по безопасности Султан Хамзаев предложил главе Роскомнадзора Андрею Липову заблокировать TikTok на территории России. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на соответствующий документ.

В обращении депутата ГД указывается, что соцсеть является алгоритмом, который нужен для подавления и дрессировки детей на свои смыслы. Кроме того, по его мнению, она нарушает национальные законы в части психологического здоровья детей.

"Работа TikTok на территории РФ возможна лишь при условии того, что в руководстве компании признают свою ошибку и компенсируют все финансовые потери для граждан", – уверен Хамзаев.

В числе других причин парламентарий также указал мнения экспертов, которые говорят о негативном влиянии соцсети на детскую психику, а также о вреде чрезмерного увлечения TikTok. Последнее грозит ухудшением памяти, депрессией, стрессом и тревогой. Кроме того, сервис окружает множество скандалов и судов, заключил он.

Ранее американский лидер Джо Байден подписал закон о блокировке сервиса в США, если его материнская фирма не сможет продать TikTok в течение 1 года. В руководстве компании заявили о неконституционности закона. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, социальную сеть могут заблокировать и на территории Евросоюза.

