TikTok стал полностью доступен для пользователей РФ

Фото: 123RF/nikkimeel

Приложение с короткими видео TikTok стало полностью доступно для пользователей мобильных операционных систем iOS и Android в России, передает ТАСС.

Российские пользователи могут просматривать ролики и выкладывать собственные видео в социальную сеть.

Ранее в Госдуме предложили заблокировать TikTok на территории РФ. По словам члена думского комитета по безопасности Султана Хамзаева, соцсеть является алгоритмом, который нужен для подавления и дрессировки детей на свои смыслы. Кроме того, по его мнению, она нарушает национальные законы в части психологического здоровья детей.

До этого в Минцифры заявили, что возобновление полноценной работы TikTok в РФ не обсуждалось. В марте 2022 года платформа заявила о прекращении распространения нового контента в РФ и прямых эфиров в связи с законом о фейках. При этом функция обмена сообщениями между пользователями продолжила работать без изменений.