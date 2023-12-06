Суд в Москве оштрафовал TikTok на 800 тыс рублей

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Таганский суд Москвы оштрафовал видеосервис TikTok за нарушение закона о самоконтроле. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на судебную инстанцию.

Отмечается, что компанию признали виновной в неисполнении владельцем соцсети обязанности по осуществлению ее мониторинга, а также принятию мер по ограничению доступа к информации (часть 2 статьи 13.50 КоАП РФ).

Закон о самоконтроле (статья 10.6 ФЗ "Об информации, информационных технологиях и защите информации") действует с 1 февраля 2021 года. Согласно ему, соцсети должны осуществлять мониторинг, самостоятельно удалять запрещенную информацию, которая размещена на их площадке, иметь юридически значимую форму для обращений пользователей.

Кроме того, социальные сети должны каждый год публиковать отчет о результатах работы, проделанной в этом направлении. Соответствующие изменения в КоАП РФ вступили в силу с 1 сентября 2023 года.

Ранее Роскомнадзор оштрафовал шесть зарубежных площадок, включая Google и Telegram, за неисполнение закона о самоконтроле социальных сетей.

До этого мессенджер Telegram получил штраф в размере 4 миллионов рублей за отказ удалить запрещенную в РФ информацию. Из протокола следует, что Telegram не принял меры по удалению недостоверной информации о Вооруженных силах РФ, а также данных, направленных на дестабилизацию ситуации в России и оправдание экстремистской деятельности.

Роскомнадзор заявил, что не причастен к сбою в работе Google