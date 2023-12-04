Роскомнадзор оштрафовал Google и Telegram за неисполнение закона о самоконтроле

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Роскомнадзор оштрафовал 6 зарубежных площадок, включая Google и Telegram, за неисполнение закона о самоконтроле социальных сетей, указывает пресс-служба ведомства.

"За нарушение требований закона <...> Роскомнадзор составил в отношении владельцев социальных сетей 14 протоколов об административных правонарушениях", – уточнили в РКН.

Штрафы по 900 тысяч рублей были назначены Google, Telegram, Twitch и Pinterest. Также штрафы в 800 тысяч рублей получила социальная сеть Likee и 750 тысяч – TikTok. Еще 8 протоколов ожидают рассмотрения в суде, отметили в ведомстве.

В РКН также напомнили, что закон действует с февраля 2021 года. По нему интернет-площадки, внесенные в соответствующий список, обязаны сами выявлять и удалять запрещенную в России информацию.

Также на сервисе должна быть форма обратной связи для жалоб пользователей, а сама компания обязана каждый год публиковать отчет о результатах работы в этой сфере.

Ранее мессенджер Telegram получил штраф в размере 4 миллионов рублей за отказ удалить запрещенную в РФ информацию. Из протокола следует, что Telegram не принял меры по удалению недостоверной информации о Вооруженных силах РФ, а также данных, направленных на дестабилизацию ситуации в России и оправдание экстремистской деятельности.

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