TikTok назвал неконституционным закон о возможном запрете соцсети в США

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Закон о возможном запрете в США социальной сети TikTok является неконституционным, компания будет отстаивать свои права в суде. Об этом говорится на странице соцсети в X.

В компании уверены, что на их стороне находятся факты и закон. Кроме того, в пресс-службе TikTok напомнили, что они инвестировали в безопасность данных в Штатах миллиарды долларов.



"Этот запрет станет разрушительным для семи миллионов компаний и лишит голоса 170 миллионов американцев", – уверены в фирме.

Заявление было распространено после подписания американским лидером Джо Байденом закона о блокировке TikTok, если его материнская фирма ByteDance не сможет продать соцсеть в течение 1 года. На поиски покупателя владельцам дали 9 месяцев, но срок могут продлить еще на 3 месяца в случае, если власти США увидят прогресс.

В качестве основания для запрета соцсети американские власти называют возможную связь TikTok с правительством КНР. Чиновники США также уверяют, что таким образом заботятся о безопасности личных данных жителей страны.

Ранее журналисты одной из зарубежных газет заявляли, что власти КНР предпочли бы закрытие TikTok вместо ее принудительной продажи американским инвесторам. При этом Пекин до этого требовал от Вашингтона прекратить давление на компании других стран.