Приложение TikTok снова ограничило работу в России

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Приложение для просмотра коротких роликов TikTok вновь ограничило работу в РФ. Соответствующее уведомление появляется у пользователей при попытке входа.

"Мы ограничили некоторые функции TikTok в вашем регионе. Вы временно не сможете публиковать видео или выходить в прямой эфир. Мы сообщим, когда эти функции снова будут доступны", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что приложение было полностью доступно для пользователей мобильных операционных систем iOS и Android в РФ. По данным СМИ, люди могли смотреть видео и выкладывать собственные видеоролики в соцсеть.

До этого в ГД предложили заблокировать TikTok на территории страны. Как отметил член думского комитета по безопасности Султан Хамзаев, эта соцсеть – алгоритм, нужный для подавления и дрессировки детей на свои смыслы. Также, считает он, TikTok нарушает национальные законы в части психологического здоровья детей.