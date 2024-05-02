02 мая, 22:23Технологии
Приложение TikTok снова ограничило работу в России
Фото: Москва 24
Приложение для просмотра коротких роликов TikTok вновь ограничило работу в РФ. Соответствующее уведомление появляется у пользователей при попытке входа.
"Мы ограничили некоторые функции TikTok в вашем регионе. Вы временно не сможете публиковать видео или выходить в прямой эфир. Мы сообщим, когда эти функции снова будут доступны", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что приложение было полностью доступно для пользователей мобильных операционных систем iOS и Android в РФ. По данным СМИ, люди могли смотреть видео и выкладывать собственные видеоролики в соцсеть.
До этого в ГД предложили заблокировать TikTok на территории страны. Как отметил член думского комитета по безопасности Султан Хамзаев, эта соцсеть – алгоритм, нужный для подавления и дрессировки детей на свои смыслы. Также, считает он, TikTok нарушает национальные законы в части психологического здоровья детей.
TikTok, Telegram, Zoom, Discord и Pinterest будут маркироваться как нарушители законов РФ