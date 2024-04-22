РКН заблокировал сайты "Полит.ру", The Moscow Post, "Русский криминал" за фейки

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Роскомнадзор заблокировал сайты изданий "Полит.ру", The Moscow Post, "Русский криминал" и "Компромат-групп" в связи с постоянной публикацией ложных сведений. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе ведомства.

В сообщении уточнили, что блокировка была произведена в рамках статьи 15.3-2 закона №149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Сейчас все вышеуказанные сайты недоступны.

Кроме того, Роскомнадзор по причине публикации фейков на тему спецоперации ограничил доступ к сайту международной организации "Репортеры без границ", которая занимается защитой журналистов и представителей СМИ.

Ранее Роскомнадзор исключил из реестра страницу сообщества Steam после удаления запрещенного контента. Причиной включения послужила одна из публикаций в сообществе площадки, где размещалась информация о способах изготовления наркотиков, уточнили в РКН.

