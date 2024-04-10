Роскомнадзор планирует использовать ИИ для блокировки сайтов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Учаева

В Роскомнадзоре с этого года планируют создать реестр и блокировать сайты с запрещенным контентом с помощью искусственного интеллекта (ИИ), сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на паспорт программы цифровой трансформации.

В обновленном документе говорится, что технология будет работать на базе системы, через которую уже анализируются и классифицируются тексты в интернете. Подобное внедрение ИИ-технологий позволит не только открыть новые возможности, но и сократить издержки.

Отмечается, что Роскомнадзор планирует сократить время обнаружения запрещенного контента в сети до двух часов в 2024 году и до одного часа – к 2026-му. Также ведомство собирается снизить показатель ошибочно выявленных признаков нарушений в СМИ с 20% в минувшем году до 10% в 2026 году.

Ранее стало известно, что в 2024 году соцсети удалили 17,2 тысячи пронаркотических и 6,7 тысячи террористических материалов по требованию Роскомнадзора. Всего администрации социальных сетей удалили около 26 тысячи материалов с опасным контентом, в том числе с суицидальным контентом и детской порнографией.