Соцсети в 2024 году удалили 6,7 тыс террористических материалов по требованию РКН

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

С начала года соцсети удалили 17,2 тысячи пронаркотических и 6,7 тысячи террористических материалов по требованию Роскомнадзора, сообщает РИА Новости со ссылкой на регулятор.

Всего администрации социальных сетей удалили около 26 тысячи материалов с опасным контентом, в том числе с суицидальным контентом и детской порнографией.

Пользователи из РФ, Белоруссии и Украины с 1 апреля смогут ограничивать в Telegram круг лиц, которые могут писать им личные сообщения. Создатель мессенджера Павел Дуров рассказал, что четыре дня назад россияне стали жаловаться на сообщения от незнакомцев в Telegram с призывами к терактам.

В связи с этим специалисты мессенджера воспользовались рядом технических и организационных мер для того, чтобы ограничить подобную активность. Также Дуров пообещал внедрить решения на базе искусственного интеллекта, которые позволят эффективнее осуществлять фильтрацию таких сообщений.

До этого Роскомнадзор за сутки ограничил доступ к 11 телеграм-каналам, в которых обнаружили террористический контент. По требованиям РКН также были заблокированы примерно 600 подобных ресурсов по всем площадкам.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также заявлял, что мессенджер не будут блокировать в стране. При этом он не стал отрицать, что именно Tеlegram становится инструментом в руках террористов.

