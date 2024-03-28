Роскомнадзор не увидел необходимости в ограничении работы Tеlegram в РФ

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Необходимости в ограничении работы мессенджера Tеlegram в России сейчас не наблюдается. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

"Подтверждаем отсутствие в настоящее время необходимости в ограничении работы Tеlegram в России", – говорится в сообщении.

До этого стало известно, что Роскомнадзор за последние сутки ограничил доступ к 11 телеграм-каналам, в которых был зафиксирован террористический контент. По требованиям РКН был ограничен доступ или были заблокированы около 600 подобных ресурсов в совокупности по всем площадкам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее также заявлял, что мессенджер не будут блокировать в стране. При этом он не стал отрицать, что именно Tеlegram становится инструментом в руках террористов.

