Стоимость Telegram оценили в 30 миллиардов долларов

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Потенциальные инвесторы оценили стоимость Telegram в 30 миллиардов долларов перед возможным IPO (первой публичной продажей акций), заявил в интервью газете Financial Times Павел Дуров.

"В целом мы видим ценность в IPO как в средстве демократизации доступа к ценности Telegram", – сказал Дуров, исключив возможность его продажи.

По словам предпринимателя, часть акций могут быть проданы постоянным пользователям мессенджера. О точных сроках и площадке для размещения акций он не поделился. По данным источников издания, Telegram может появиться на американской бирже тогда, когда выйдет на прибыльность.

Дуров в интервью заявил, что бизнес может стать прибыльным уже в 2025 году, однако он не исключил этого и в текущем году. По его данным, количество пользователей приложения уже составляет 900 миллионов человек.

Ранее он рассказал, что в мессенджере появилась функция превращения личных аккаунтов в бизнес-профили. Это доступно в разделе Telegram Business. Теперь бизнесмены могут добавить местоположение, часы работы и создавать чаты с метками.



В январе 2024 года сообщалось, что в Telegram появилась функция записи голосовых и видеосообщений, которые автоматически удаляются сразу после прослушивания. Также пользователи могут ставить запись на паузу, чтобы потом возобновить видео- и аудиосообщения перед отправкой.



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