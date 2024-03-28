Песков заявил, что в РФ не будут блокировать Telegram

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На территории РФ не собираются блокировать Telegram, однако его создателю Павлу Дурову необходимо внимательнее следить за мессенджером, поскольку зачастую им пользуются в террористических целях. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

По его словам, российская сторона ожидает от Дурова большего внимания к этому вопросу. Песков назвал Telegram уникальным и феноменальным с технологической точки зрения ресурсом, который вырос на глазах у людей.

Пресс-секретарь президента РФ указал, что все чаще именно эта площадка становится инструментом в руках террористов.

Ранее в СМИ писали, что устроившие теракт в "Крокус Сити Холле" были завербованы посредством одного из телеграм-каналов, который принадлежит афганскому крылу "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация).

Следствие помогло установить, что в том же самом телеграм-канале были завербованы и те, кто совершил преступление, указал знакомый с ситуацией источник. Этот канал был нацелен на аудиторию в Душанбе, однако в настоящий момент ресурс удален и не открывается ни из РФ, ни из Таджикистана.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и начали стрелять по людям, после чего подожгли концертный зал.

Согласно последней информации, погибли 143 человека и 360 пострадали.

Подозреваемых в терроризме арестовали до 22 мая, а потом суд заключил под стражу еще троих фигурантов дела. Спустя время в СИЗО отправили восьмого подозреваемого.