Танцор Ненашкин избежал пожара в "Зимней вишне" и теракта в "Крокус Сити Холле"

Фото: vk.com/Марк Ненашкин

Российский танцор, уроженец Кемерова Марк Ненашкин избежал пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" и не успел доехать до столичного "Крокус Сити Холла" в день теракта. Об этом сообщает NGS42.RU.

По данным СМИ, 25 марта 2018 года отец Ненашкина забронировал дорожку в боулинге на третьем этаже "Зимней вишни" на то время, в которое начался пожар. Однако незадолго до возгорания родители танцора изменили планы и не доехали до торгового центра.

В статье указано, что в прошлом году мужчина переехал в Москву, но продолжил танцевать за кемеровскую школу. Так, в "Крокусе", с его слов, он танцевал с детства. Он пояснил, что в концертном зале несколько дней проходил чемпионат РФ по бальным танцам, в котором он успел выступить 21 марта, накануне теракта.

На следующий день, 22 марта, Ненашкин решил поехать в "Крокус" с целью поболеть за выступающих, но опоздал к началу турнира. Когда в здании террористы открыли огонь, соревнования уже шли. О случившемся танцор узнал в такси по дороге в концертный зал, после чего он развернулся и поехал домой, говорится в материале.

Ранее СМИ писали, что нижегородскую школьницу, поблагодарившую преступников за теракт в "Крокусе", лишили региональной стипендии за творческие способности. В городской администрации заявили, что девочка также больше не учится в учреждениях дополнительного образования.

Теракт в "Крокусе" произошел 22 марта. Террористы зашли в здание, открыли стрельбу по посетителям и устроили пожар. В результате трагедии погибли 139 человек, позже еще один скончался в больнице. Число пострадавших достигло 360.

23 марта правоохранители задержали 11 человек, включая четверых предполагаемых преступников, которых 25 марта Басманный суд Москвы отправил в СИЗО до 22 мая. Затем суд арестовал еще троих фигурантов дела, а позже заключил под стражу восьмого подозреваемого.