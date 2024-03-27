Жительница Липецкой области попыталась оправдаться за слова о теракте в "Крокусе"

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Сотрудники правоохранительных органов определили личность женщины, которая оправдывала насилие в теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле" и призывала к совершению подобных действий. Об этом сообщает УМВД по Липецкой области на своей странице "ВКонтакте".

В связи с этим сотрудники полиции провели обыск по месту жительства женщины, а также изъяли предметы, которые могут доказать вину подозреваемой. На видео, опубликованном ведомством, женщина объяснила, что много выпила и сделала подобные заявления из-за злости.

"Конечно, я об этом сожалею. Я ни в коем случае не хочу, чтобы убивали людей. Признаю, что я сказала это от злости. Я наговорила то, что, возможно, в трезвом уме я бы не сказала", – уточнила женщина.

Сейчас полицейские запланировали проведение психолого-лингвистической экспертизы, а по итогам проверки вынесут процессуальное решение.

Ранее в соцсетях люди стали возмущаться по поводу высказываний женщины, которая во время прямого эфира заявила, что ей безразлично количество погибших в "Крокус Сити Холле", так как якобы москвичам, по ее мнению, безразлична судьба людей, пребывающих на передовой.

До этого следователи в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по статье об оправдании терроризма в отношении автора постов о теракте в "Крокус Сити Холле" Николая Конашенока. Сейчас следователи решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

Теракт в здании "Крокус Сити Холла" произошел вечером 22 марта. Злоумышленники проникли в здание и открыли стрельбу, а после подожгли здание.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что в результате теракта погибли 137 человек, еще двое скончались позже в больницах. При этом еще 182 человека пострадали.

Спецслужбы и силовики задержали по делу о теракте 11 человек. Четыре непосредственных участника теракта отправили под стражу до 22 мая.

Впоследствии суд арестовал еще троих подозреваемых, которые, по информации следствия, были соучастниками и предоставили террористам машину. Их также заключили в СИЗО до 22 мая. 26 марта под стражу был отправлен восьмой фигуранта дела.

