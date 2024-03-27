СК возбудил дело об оправдании терроризма в отношении автора постов о теракте в "Крокусе"

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Управление Следственного комитета (СК) РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по статье об оправдании терроризма в отношении автора постов о теракте в "Крокус Сити Холле" Николая Конашенка. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"По версии следствия, в период с 22 по 25 марта 2024 года Конашенок опубликовал в информационно-телекоммуникационной сети интернет комментарии, оправдывающие террористический акт, совершенный 22 марта 2024 года в концертном зале "Крокус Сити Холл", – говорится в сообщении.

Мужчине вменяют вину по статье "Оправдание терроризма". Сейчас следователи решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

Теракт в здании "Крокус Сити Холла" произошел вечером 22 марта. Вооруженные преступники ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, а после подожгли здание.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что в результате теракта на месте погибли 137 человек, еще двое скончались позже в больницах. При этом еще 182 человека пострадали.

Спецслужбы и силовики задержали по делу о теракте 11 человек. Четыре непосредственных участника теракта были отправили под стражу до 22 мая.

Впоследствии суд арестовал еще троих подозреваемых, которые, по информации следствия, были соучастниками и предоставили террористам машину. Их также заключили в СИЗО до 22 мая. 26 марта под стражу был отправлен восьмой фигуранта дела.

