В СК РФ поступило 143 заявления о пропавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В Следственный комитет РФ поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родственников в результате теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

26 марта глава СК РФ Александр Бастрыкин провел совещание и проконтролировал работу следователей на месте происшествия. В ходе оперативного собрания ему сообщили о процессе выполнения плана в рамках расследования уголовного дела.

Сейчас следователи и криминалисты продолжают осмотр места происшествия с использованием современного оборудования, а также изымают предметы, имеющие важное значение для расследования.

"Также в рамках уголовного дела комплексно изучается вопрос обеспечения антитеррористической и противопожарной безопасности в здании", – указано в сообщении.

Кроме того, следователи изучают использованные обвиняемыми ресурсы в Сети для планирования и совершения теракта, а также информацию, изъятую с разных устройств.

При этом во время совещания следователи доложили, что удалось опознать уже порядка 84 тел погибших, включая пятерых детей 9–16 лет. При этом специалисты продолжают проводить молекулярно-генетические экспертизы для определения личностей остальных погибших.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта, когда вооруженные люди открыли стрельбу по людям, а после подожгли концертный зал. Всего погибли 139 человек, однако спустя время стало известно о еще одном погибшем в больнице. При этом число пострадавших выросло до 360.

Правоохранители задержали 11 человек, включая четверых предполагаемых исполнителей атаки, которых поймали в Брянской области, неподалеку от границы с Украиной.

Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова решили заключили под стражу до 22 мая, а после суд отправил в СИЗО еще троих фигурантов дела. Спустя время суд арестовал восьмого подозреваемого.

