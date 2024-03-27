Поблагодарившую террористов в "Крокусе" школьницу лишили стипендии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Нижегородской области школьницу, которая поблагодарила террористов за теракт в "Крокус Сити Холле", лишили региональной стипендии за творческие способности. Об этом сообщает издание "Сети НН".

По данным СМИ, в городской администрации, где недавно девочку чествовали за выдающиеся заслуги в области культуры и вручали именную стипендию, заявили, что больше в учреждениях дополнительного образования она не учится и выплату не получает.

Ранее правоохранители нашли женщину, которая оправдывала насилие в теракте в "Крокусе" и призывала к совершению подобных действий. Свое мнение она озвучила в ходе прямого эфира в соцсетях. Позже такое поведение женщина объяснила алкоголем и злостью, также она сказала, что сожалеет о случившемся. Полицейскими запланировано проведение психолого-лингвистической экспертизы, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

Теракт в "Крокусе" произошел 22 марта. Преступники вошли в здание, начали стрелять по людям, а потом устроили пожар. В результате трагедии погибли 139 человек, позже еще один скончался в больнице. Число пострадавших достигло 360.

23 марта правоохранители задержали 11 человек, включая четверых предполагаемых террористов, которых 25 марта Басманный суд Москвы отправил в СИЗО до 22 мая. Затем суд арестовал еще троих фигурантов дела, а позже заключил под стражу восьмого подозреваемого.

Член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева уточнила, что четверо арестованных находятся в следственном изоляторе Лефортово, к ним уже приходили адвокаты.