"Я приношу извинения": как Николай Конашенок объяснил свои посты о теракте в "Крокусе"

Николай Конашенок – муж Роксаны Шатуновской, экс-директора АНО "Новая Голландия" в Петербурге – стал фигурантом уголовного дела после серии постов о теракте в "Крокус Сити Холле". Его супруге из-за публикаций мужа пришлось покинуть должность. Что заявил сам Конашенок после своего задержания и как прокомментировала его поведение Шатуновская – в материале Москвы 24.

"Я не поддерживаю терроризм"

Фото: телеграм-канал Nikolay Konashenok

Николаю Конашеноку предъявили обвинение в оправдании терроризма 27 марта – после того как он написал в своих соцсетях серию провокационных постов о теракте в "Крокус Сити Холле". Записи 41-летний муж экс-директора петербургского городского общественного пространства "Новая Голландия" Роксаны Шатуновской быстро удалил, но к тому моменту они уже разошлись в Сети и вызвали большой резонанс.



Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта перед выступлением группы "Пикник". Вооруженные мужчины ворвались в здание, расстреливая людей, после чего подожгли концертный зал. По последним данным, погибли 140 человек, 360 пострадали . Правоохранители задержали 11 подозреваемых, восемь из которых уже отправлены в СИЗО.

Задержали Конашенока вечером 25 марта в аэропорту Пулково, откуда он планировал улететь из России, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Позднее ведомство распространило видео с извинениями мужчины. По уголовному делу об оправдании терроризма ему может грозить до семи лет лишения свободы.





Николай Конашенок автор скандальных постов о теракте в "Крокус Сити Холле" Я разместил в социальной сети <...> два поста <...>. Мои слова были восприняты широкой аудиторией как поддержание терроризма. Я приношу всем свои глубочайшие извинения. Я не поддерживаю терроризм – совершено чудовищное преступление, по которому мы все скорбим. Еще раз приношу всем свои самые искренние и глубочайшие извинения.

В то же время Конашенок получил 14 суток ареста за мелкое хулиганство, добавила в своем телеграм-канале глава объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева. Согласно протоколу, 25 марта в 21:50 мужчину доставили в дежурную часть 76-го отдела полиции Центрального района Петербурга: Конашенок "вел себя неадекватно, кричал, размахивал руками, выражался грубой, нецензурной бранью, чем испугал мимо проходящих людей".

У Николая Конашенока есть ИП в сфере столярных и плотничных работ, контакты мужчины указаны как основные для мебельного ателье. Кроме того, мужчина занимался питейным бизнесом и был господрядчиком, сообщает Life.ru. До этого он работал журналистом.

"Член моей семьи позволил себе чудовищные высказывания"

Фото: телеграм-кканал Roxx

На фоне скандала с Николаем Конашеноком его супруге пришлось покинуть пост директора "Новой Голландии". При этом Роксана Шатуновская в своих соцсетях осудила действия супруга и принесла соболезнования жертвам теракта в "Крокусе".





Роксана Шатуновская экс-директор АНО "Новая Голландия" Руководство "Новой Голландии" всегда придерживалось общечеловеческих ценностей, и по обоюдному согласию мы пришли к решению, что я больше не могу занимать свою должность в связи с тем, что член моей семьи позволил себе чудовищные, несовместимые с человечностью высказывания.

"Лично я не поддерживаю и осуждаю сказанное моим мужем, всем сердцем соболезную жертвам теракта, но остаюсь со своей семьей. Поэтому я покидаю пост и ухожу из проекта", – написала Шатуновская.

Искусственный остров "Новая Голландия" находится в центре Санкт-Петербурга, его архитектурный ансамбль относится к памятникам федерального значения. По плану там создают общественно-деловой многофункциональный комплекс с выставочными площадями и объектами инженерной инфраструктуры. Для этого на острове адаптируют объекты культурного наследия под современное использование. Власти сообщали, что развитие этой территории продлится до 2031 года.



В группе АНО "Новая Голландия" в соцсетях подчеркнули, что Конашенок никогда у них не работал и не имел никакого отношения к проекту. Там также выразили соболезнования жертвам теракта и отметили, что потрясены случившимся в Подмосковье.

Имя нового директора пока не названо, управлением занимается оперативная команда, добавили РИА Новости в пресс-службе "Новой Голландии".