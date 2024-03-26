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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "подонками" тех, кто злорадствует по поводу теракта в "Крокус Сити Холле". Он сказал об этом, комментируя оговорку украинского политика Алексея Арестовича (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), которая свидетельствует о возможной причастности Украины к теракту.

По словам Пескова, следствие озвучит версии по теракту, когда сочтет необходимым. Он уточнил, что следствие продолжается, руководитель СК РФ Александр Бастрыкин доложил Владимиру Путину о состоянии на вчерашний вечер.

При этом российские власти не могут делать заявлений о связях террористов, пока идет следствие, подчеркнул представитель Кремля. Песков посоветовал внимательно ознакомиться со словами Путина, произнесенными на этот счет. Так Песков ответил на вопрос, допускают ли в Кремле, что совершившие теракт исламисты могут быть связаны с руководством Украины, во главе которого стоит "еврей".

"Еврей там стоит своеобразный, еврей, который во многом проявляет симпатии и тяготение к националистическому духу, который пропитал руководство "киевского режима", это можно сказать совершенно однозначно, опираясь на факты и опираясь на заявления", – заметил пресс-секретарь российского лидера.

Во время обсуждения теракта Арестович также сказал, что российские власти пытаются добиться сочувствия от Запада из-за огромного количества жертв трагедии, притом что на Украине в сутки от действий российских военных якобы гибнет такое же число мирных жителей.

Теракт в "Крокусе" произошел 22 марта, вооруженные злоумышленники открыли стрельбу по людям, а затем подожгли здание. Согласно последним данным, число погибших возросло до 139 человек, еще 182 пострадали.

Силовики задержали 11 человек, в том числе четверых исполнителей теракта, которых арестовали до 22 мая. Позднее суд отправил в СИЗО еще троих фигурантов дела.

Во вторник, 26 марта, суд Москвы арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле", который сдавал злоумышленникам квартиру. Речь идет об уроженце Киргизии Алишере Касимове.