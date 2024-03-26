Арестович "проговорился" и признал ответственность Киева за теракт в "Крокус Сити Холле"

Фото: youtube.com/Alexey Arestovych (Алексей Арестович внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Бывший советник офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович (включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) "проговорился" об ответственности Киева за теракт в "Крокус Сити Холле". Об этом стало известно из видеозаписи, опубликованной на его ютуб-канале.

Во время обсуждения теракта Арестович сказал, что российские власти пытаются добиться сочувствия от Запада из-за огромного количества жертв трагедии, притом что на Украине в сутки от действий российских военных якобы гибнет такое же число мирных жителей.

"(Официальные лица РФ якобы заявляют. – Прим. ред.) Весь мир, вы должны нам посочувствовать, мы жертвы радикального ислама. Забывая, что они у нас (на Украине. – Прим ред.) убивают столько людей, сколько мы убили... Сколько не мы убили, а у них убили в этом теракте", – сказал Арестович.

Ранее Следственный комитет РФ попросил Басманный суд Москвы отправить в СИЗО восьмого подозреваемого по делу о теракте в "Крокус Сити Холле". Указывается, что в суд поступило ходатайство СК об аресте Касимова Алишера Хатамовича.

Теракт в "Крокусе" произошел 22 марта, когда вооруженные злоумышленники открыли стрельбу по людям, а затем подожгли здание. Согласно последним данным, в результате теракта погибли 139 человек, еще 182 пострадали.

На следующий день, 23 марта, правоохранители задержали 11 человек, в том числе четырех исполнителей теракта, которых 25 марта отправили в СИЗО до 22 мая 2024 года. Вечером того же дня суд арестовал еще троих фигурантов уголовного дела – Аминчона Исломова, Исроила Исломова и Диловара Исломова, которые пробудут под стражей до 22 мая.