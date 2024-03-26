Священники провели утреннюю панихиду по погибшим в "Крокус Сити Холле"

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Священники из Истринского района Одинцовской епархии провели панихиду по погибшим в теракте на месте стихийного мемориала с цветами рядом с "Крокус Сити Холлом", сообщает РИА Новости.

Все желающие почтить память погибших, могли присоединиться к общей молитве, а также получить духовную поддержку священников.

Накануне два священнослужителя также отслужили панихиду у стихийного мемориала с цветами. По словам одного из священников, панихиду отслужили по благословению архиепископа одинцовского Фомы. Кроме того, он сообщил, что церковные службы по умершим будут проводиться каждые два часа.

Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Неизвестные открыли огонь по посетителям, а потом подожгли здание. Всего были задержаны 11 человек, включая четверых исполнителей теракта.

Общее число погибших в "Крокусе" на данный момент составляет 139 человек. При этом число пострадавших достигло 182 человек.

Владимир Путин заявил, что теракт вполне логично вписывается в украинские акции устрашения. Президент уточнил, что атака на "Крокус" может быть звеном в серии попыток тех, кто воюет с Россией с 2014 года руками киевского режима. Он также задался вопросом, почему террористы после совершения террористического акта пытались выехать на Украину.