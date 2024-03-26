26 марта, 07:33Политика
Рано говорить о реакции РФ в случае причастности Украины к теракту в "Крокусе" – Песков
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На данный момент рано рассуждать о том, какой будет реакция Москвы, если причастность Киева к теракту в "Крокус Сити Холле" будет подтверждена. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Идет следствие. Рассуждения в режиме "если" сейчас неуместны", – приводит его слова ТАСС.
Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос, повлияет ли факт причастности Киева к теракту, если таковой будет установлен, на готовность России к переговорам.
Ранее Владимир Путин заявил, что теракт вполне логично вписывается в украинские акции устрашения. Президент уточнил, что атака на "Крокус" может быть звеном в серии попыток тех, кто воюет с Россией с 2014 года руками киевского режима. Он также задался вопросом, почему террористы после совершения террористического акта пытались выехать на Украину.
Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Неизвестные открыли огонь по посетителям, а потом подожгли здание. Всего были задержаны 11 человек, включая четверых исполнителей теракта.
Общее число погибших в "Крокусе" на данный момент составляет 139 человек.
Центр помощи начал принимать родственников жертв и пострадавших в "Крокусе"