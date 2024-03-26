Рано говорить о реакции РФ в случае причастности Украины к теракту в "Крокусе" – Песков

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На данный момент рано рассуждать о том, какой будет реакция Москвы, если причастность Киева к теракту в "Крокус Сити Холле" будет подтверждена. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Идет следствие. Рассуждения в режиме "если" сейчас неуместны", – приводит его слова ТАСС.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос, повлияет ли факт причастности Киева к теракту, если таковой будет установлен, на готовность России к переговорам.

Ранее Владимир Путин заявил, что теракт вполне логично вписывается в украинские акции устрашения. Президент уточнил, что атака на "Крокус" может быть звеном в серии попыток тех, кто воюет с Россией с 2014 года руками киевского режима. Он также задался вопросом, почему террористы после совершения террористического акта пытались выехать на Украину.

Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Неизвестные открыли огонь по посетителям, а потом подожгли здание. Всего были задержаны 11 человек, включая четверых исполнителей теракта.

Общее число погибших в "Крокусе" на данный момент составляет 139 человек.