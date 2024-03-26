В Пулково задержали автора неоднозначных постов о теракте в "Крокусе"

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Полицейские Санкт-Петербурга задержали в аэропорту "Пулково" автора неоднозначных постов в соцсетях, который собирался покинуть Россию, сообщает пресс-служба регионального главка МВД России.

Мониторя интернет, правоохранители выявили посты с высказываниями, в которых нашли признаки экстремизма, и установили их автора. 41-летнего местного жителя доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

МВД не приводит персональных данных задержанного, однако, по информации РИА Новости, это Николай Конашенок, который высказался о теракте в "Крокус Сити Холле". Он является супругом Роксаны Шатуновской – до вчерашнего дня она работала директором АНО "Новая Голландия", но покинула свой пост после высказываний супруга.

Конашенок извинился за высказывания и заявил, что не поддерживает терроризм. Он признался, что разместил в соцсетях два поста, и широкая аудитория восприняла его слова, как поддержание терроризма.

"Я приношу всем свои глубочайшие извинения. Я не поддерживаю терроризм – совершено чудовищное преступление, по которому мы все скорбим. Еще раз приношу всем свои самые искренние и глубочайшие извинения", – заявил мужчина на видео, которое распространила полиция.

Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Неизвестные открыли огонь по посетителям, а потом подожгли здание. Всего были задержаны 11 человек, включая четверых исполнителей теракта.

Общее число погибших в "Крокусе" на данный момент составляет 139 человек. При этом число пострадавших достигло 182 человек.

Владимир Путин заявил, что теракт вполне логично вписывается в украинские акции устрашения. Президент уточнил, что атака на "Крокус" может быть звеном в серии попыток тех, кто воюет с Россией с 2014 года руками киевского режима. Он также задался вопросом, почему террористы после совершения террористического акта пытались выехать на Украину.