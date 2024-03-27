Спикер ГД поручил проработать вопрос усиления безопасности массовых мероприятий

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам ГД проработать вопросы усиления безопасности россиян во время культурных и массовых мероприятий. Об этом он заявил в ходе планарного заседания нижней палаты в связи с терактом в "Крокус Сити Холле", сообщается на сайте Госдумы.

Проработать соответствующие предложения он поручил комитету по культуре вместе с комитетом по безопасности и противодействию коррупции. Председатель комитета по культуре Елена Ямпольская сказала, что уже обсуждаются регламентирующие исполнительскую деятельность поправки: есть предложения от МВД РФ, депутатов и сенаторов.

Ранее сообщалось, что СК России рассмотрит обращение депутатов ГД о необходимости расследовать организацию, финансирование и проведение террористических атак со стороны Соединенных Штатов и других западных стран, направленных против РФ. Отмечается, что группа депутатов также отправила свои обращения в Генпрокуратуры пяти государств, в том числе РФ, Германию, Кипр, США и Францию. В документе парламентарии призвали немедленно расследовать и предотвратить финансирование актов международного терроризма.

Теракт в "Крокусе" произошел 22 марта, когда преступники открыли стрельбу по людям, а потом устроили в здании пожар. Число погибших достигло 139, а пострадавших – 360.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 11 человек. Четверых исполнителей теракта отправили под стражу до 22 мая, затем суд арестовал еще троих фигурантов уголовного дела, а позже отправил в СИЗО восьмого подозреваемого.

