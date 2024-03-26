Первые показания указывают на украинский след в теракте в "Крокусе" – глава ФСБ РФ

Фото: Следственный комитет РФ

Первичные данные, полученные от задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле", подтверждают украинский след. Об этом заявил глава ФСБ России Александр Бортников журналисту Павлу Зарубину, который опубликовал видео разговора в своем телеграм-канале.

В связи с этим глава ФСБ РФ указал на то, что спецслужбы продолжат выяснять информацию, которая позволит сформировать реальную картину происходящего, а также связь украинской стороны с терактом.

"Во всяком случае пока есть основания говорить, что это именно так", – добавил Бортников.

Также он заявил, что исламисты самостоятельно не смогли бы подготовить теракт в "Крокусе", им явно оказывали в этом процессе помощь.

"Я могу однозначно сказать, что политическая подоплека присутствует", – уточнил он.

Ранее Бортников обвинил спецслужбы Украины в содействии теракту в "Крокус Сити Холле". По его словам, готовили его радикальные исламисты. На этом фоне глава ФСБ призвал признать украинскую Службу безопасности террористической организацией.

Украинский след в теракте зафиксировал и секретарь Совбеза России Николай Патрушев. На вопрос о том, кто организовал это преступление, Украина или "Исламское государство" (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ), он ответил, что виноват Киев.

Теракт произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди открыли стрельбу по посетителям, а после подожгли здание. В результате стрельбы и пожара погибли 139 человек, еще 182 пострадали.

Спецслужбы и силовики задержали 11 человек. Четырех непосредственных обвиняемых в теракте уже отправили в СИЗО до 22 мая, позднее суд арестовал еще троих подозреваемых, которые, по информации следствия, являлись соучастниками в организации теракта и предоставили машину злоумышленникам. Их также арестовали до 22 мая. Затем под стражу заключили восьмого фигуранта.

