Лукашенко пообещал сообщить Путину подозрения о кураторах теракта в "Крокус Сити Холле"

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует позвонить Владимиру Путину и сообщить свои подозрения по поводу кураторов теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом пишет RT со ссылкой на издание БелТА.

"Их кураторы понимали, что в Белоруссию заходить нельзя. Потому что в первые минуты, как в России часть области перешла на усиленный режим безопасности, так и у нас", – сказал он.

В первые минуты теракта белорусские подразделения спецслужб перешли в боевую готовность и блокировали границу на пути вероятного движения боевиков. По этой причине, добавил Лукашенко, кураторы террористов решили отправить исполнителей теракта на украинско-российскую границу.

Договоренность, что белорусская сторона блокирует свой участок границы, была достигнута сразу после того, как спецслужбы получили информацию, что машина с террористами движется в направлении Брянска, подчеркнул он.

Также белорусский президент ответил на обвинения противников Путина, что он якобы целый день молчал. Лукашенко заявил, что он вместе с российским коллегой не спали целые сутки и находились в постоянном взаимодействии.

"Я почему это сказал? Потому что начали Путина эти беглые их и наши упрекать <...> Что они знают об этом? Постоянное было взаимодействие", – добавил он.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Четверо неизвестных с оружием в руках открыли огонь по посетителям, а затем подожгли "Крокус". Позже правоохранительные органы задержали 11 человек, включая четверых исполнителей атаки.

Обвиняемых уже отправили в СИЗО, позднее суд арестовал троих подозреваемых, а также заключил под стражу восьмого фигуранта.

Общее число погибших составляет 139 человек, еще 182 – пострадали. В настоящее время в больницах после теракта остается 91 человек.