В больницах после теракта в "Крокус Сити Холле" остается 91 человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

После теракта в "Крокус Сити Холле" лечение в больницах продолжает 91 человек. Об этом сообщается на сайте подмосковного Депздрава.

Данные о числе лиц, которые по-прежнему наблюдаются специалистами, актуальны на 10:00 26 марта. Завершили лечение и выписались из больниц 30 человек.

Всего же в подмосковных медучреждениях числится 121 пострадавший при теракте в концертном зале.

Вечером 22 марта в здании "Крокус Сити Холла" произошел теракт. Мужчины с оружием открыли стрельбу по людям, а после устроили в здании пожар.

Число погибших при теракте достигло 137 человек, еще 182 пострадали.

Лечением пострадавших в Москве занимаются высококвалифицированные специалисты. Сергей Собянин на совещании с Владимиром Путиным доложил, что столичные больницы не потеряли ни одного пациента из тех, которые поступили после теракта в концертном зале.

Подозреваемых в нападении удалось задержать на следующий день на территории Брянской области, неподалеку от российско-украинской границы.

В ночь на 25 марта Басманный суд Москвы избрал четырем обвиняемым в совершении теракта в "Крокусе" меру пресечения в виде заключения под стражу. Арест обвиняемых продлится до 22 мая.

Завершение поисковой операции на месте теракта в "Крокусе" планируется до 17:00 26 марта.

