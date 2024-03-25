Собянин: Москва не потеряла в больницах ни одного человека после теракта

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Московские врачи не потеряли ни одного из пострадавших, доставленных в больницы в крайне тяжелом состоянии, в результате теракта в "Крокус Сити Холле", заявил Сергей Собянин в ходе совещания у Владимира Путина по ситуации вокруг теракта.

"У нас много было тяжелых и крайне тяжелых раненых, крайне тяжелых было 12 человек. В настоящее время мы ни одного не потеряли. Более того, из 12 крайне тяжелых переведены уже в другую категорию, просто тяжелых пациентов, почти половина из этих 12. Есть надежда, что все 12 выживут", – подчеркнул мэр.

По его словам, были госпитализированы 94 человека, из них на данный момент 18 уже выписаны, с остальными продолжают работать.

Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Неизвестные открыли огонь по посетителям, а потом подожгли здание. В рамках уголовного дела были задержаны 11 человек, включая четверых исполнителей теракта.

Четверых обвиняемых в атаке отправили в СИЗО, а позднее суд арестовал еще троих подозреваемых в причастности к теракту. Общее число погибших в "Крокусе" на данный момент составляет 139 человек.

