В Crocus Group пообещали создать мемориал при восстановлении "Крокус Сити Холла"

Фото: Агенство "Москва"/Ведяшкин Сергей

Мемориал обязательно будет создан при восстановлении "Крокус Сити Холла". Об этом заявил сын владельца Crocus Group Эмин Агаларов в беседе с РБК.

"Естественно, мы это все рассматриваем. Но сейчас, в данный момент, у нас немножко другие приоритеты: мы хотим оказать максимальную помощь пострадавшим, подключить к этому Фонд Муслима Магомаева, который тоже будет принимать в этом участие, и помочь спасателям разобрать завалы. Пока у нас первые задачи – это вот такие", – сказал он.

Вместе с тем он уточнил, что "какой-то мемориал" будет создан обязательно.

"В рамках нового зала, если он будет, или же, если его не будет, на месте зала", – уточнил Агаларов.

При этом говорить о восстановлении "Крокуса" в том виде, каким он был до трагедии, пока преждевременно, считает он. Агаларов подчеркнул, что решение будет принимать его отец, опираясь на общее мнение россиян и правительство РФ по этому поводу.

Ранее Араз Агаларов рассказывал, что вопрос формата и масштабов реконструкции "Крокус Сити Холла" будет уточнен после анализа объемов разрушений и ущерба от произошедшей трагедии.

Теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" случился вечером 22 марта. Неизвестные открыли огонь по посетителям, а потом подожгли здание. В рамках уголовного дела были задержаны 11 человек, включая четверых исполнителей теракта.

Четверых обвиняемых в атаке отправили в СИЗО, а позднее суд арестовал еще троих подозреваемых в причастности к теракту. Общее число погибших в "Крокусе" на данный момент составляет 139 человек.