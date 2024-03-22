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22 марта, 21:15

Технологии

В работе Telegram наблюдаются сбои

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Пользователи сообщают о сбоях в работе мессенджера Telegram.

Отмечается, что плохо загружаются изображения и видео, а сообщения приходят с опозданием. Кроме того, долго открывается само приложение.

Ранее пользователи также пожаловались на неполадки в работе мессенджера. На сервисе Downradar было зафиксировано 2,3 тысячи сообщений из Москвы. Кроме того, жители Санкт-Петербурга, Ижевска, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Челябинска, Краснодара и Уфы также заметили проблемы в работе Telegram.

Минцифры и Роскомнадзор выяснят причины сбоя мессенджера Telegram и других сервисов

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