Сбой произошел в работе Telegram

Фото: depositphotos/prykhodov

Пользователи пожаловались на неполадки в работе мессенджера Telegram. В настоящее время на сервисе Downradar выявлено более 2 300 сообщений из Москвы о сбое.

На работу сервиса также пожаловались пользователи из Санкт-Петербурга, Ижевска, Казани, Екатеринбурга, Новосибирска, Челябинска, Краснодара и Уфы.

Последний сбой в работе Telegram произошел 27 февраля. У пользователей не открывались приложение и его веб-версия. Жалобы начали поступать в 12:40 по московскому времени.

Позже стало известно, что пользователи не могли получить доступ к YouTube, Viber, "ВКонтакте" и другим мессенджерам. Кроме того, сообщалось о неполадках в работе мобильных операторов МТС, "Билайн" "МегаФон" и Tele2.

В Минцифры РФ заявляли, что сбой был зафиксирован и в других государствах.

Говоря о причинах неполадок, зампред думского комитета по информационной политике Антон Ткачев уточнял, что они произошли из-за проверки и перенастройки шлюзов Роскомнадзора. Депутат рассказал, что сотрудники осуществили мероприятия по настройке фильтров ведомства, а также технологий для закрытия доступа к запрещенным платформам.

Минцифры и Роскомнадзор выяснят причины сбоя Telegram и других сервисов на территории РФ