Telegram и другие сервисы в РФ возобновляют работу после сбоя – Минцифры

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Мессенджер Telegram и другие сервисы РФ, у которых ранее произошел сбой, в настоящий момент возобновляют свою работу. Об этом сообщается в телеграм-канале Минцифры России.

"Мы совместно с Роскомнадзором проводим работу над установлением причины инцидента. Будем держать вас в курсе ситуации", – говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что неполадки в работе Telegram были выявлены в том числе и в других государствах. Сети российских операторов связи работают в штатном режиме, однако они также зафиксировали снижение трафика в мессенджере и других сервисах, заключили в ведомстве.

В свою очередь, в Координационном центре доменов .RU/.РФ уточнили, что доменная инфраструктура России в настоящее время работает в стандартном режиме.

"В настоящий момент Координационный центр не обладает информацией о причинах сбоев в Рунете. По нашим данным, доменная инфраструктура в данный момент функционирует в нормальном режиме", – сказали ТАСС в пресс-службе центра.

Днем 27 февраля пользователи пожаловались на проблемы в работе мессенджера Telegram. На тот момент не открывались приложение и его веб-версия, а также не загружались сообщения и файлы. К 12:50 было зафиксировано около 3 тысяч сообщений о неполадках.

В Роскомнадзоре подтвердили факт наличия сбоя. Ведомство выявило неполадки в работе Telegram на территории РФ, США, Германии и других государств.

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